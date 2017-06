In Calabria si gira Rapiscimi

di Vittoria Scarpa

01/06/2017 - L’opera prima di Giovanni Luca Gargano, una coproduzione Italia-Portogallo, è una tragicommedia che ruota attorno a un’agenzia che organizza rapimenti

Sono partite il 22 maggio in Calabria le riprese di Rapiscimi, opera prima di Giovanni Luca Gargano. Il regista originario di Cosenza, classe 1975, e con un’esperienza alle spalle di aiuto regia per fiction Rai e Mediaset e come regista di cortometraggi, documentari e spot pubblicitari, dirige una tragicommedia ambientata in un paesino sperduto dell’Aspromonte che ruota attorno a quattro disoccupati cronici e alla bizzarra idea di aprire un’agenzia che organizza rapimenti per ricchi annoiati in cerca di emozioni estreme.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Questa la sinossi: dopo averla combinata grossa ed essersi inimicati tutto il paese, quattro disoccupati calabresi si danno alla fuga nel bosco. Obbligati a trovare una soluzione per ripagare il danno fatto, uno di loro è convinto di avere avuto un’idea geniale che, a suo dire, li farà svoltare. La mano del destino intreccia le sue trame e i quattro ragazzi si troveranno coinvolti in una storia rocambolesca dai risvolti tragicomici e assolutamente inaspettati.

La sceneggiatura è scritta da Alessandro Pondi, Vincenzo Di Rosa, Umberto Carteni, Paolo Logli e Giovanni Luca Gargano. Il cast è composto da Pietro Delle Piane, Paolo Cutuli, Carmelo Caccamo, Vincenzo Di Rosa, Rocco Barbaro, Alexia Degremont, Massimo Olcese, Paulo Pires e Virgilio Castelo.

Rapiscimi è una coproduzione Italia/Portogallo e sarà girato in cinque settimane, di cui quattro a Orsomarso (Cosenza) e una a Lisbona. Il film è prodotto da Sandro Frezza per Alba Produzioni e Arbalak per l’Italia,e Check The Gate per il Portogallo, in collaborazione con il MIBACT e la Rete Televisiva Portoghese (RTP) e con il sostegno del Comune del Borgo di Orsomarso. La distribuzione è affidata a Whale Pictures.