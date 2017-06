Sei titoli apparsi a Cannes per Vertigo Media

di Fabien Lemercier

01/06/2017 - CANNES 2017: Il distributore ungherese ha acquistato sulla Croisette i premiati 120 battements par minute e Mise à mort du cerf sacré

Considerata come un punto di riferimento nel proprio paese in materia di distribuzione di film d’autore di qualità, la società ungherese Vertigo Media si è mostrata molto attiva sulla Croisette al Marché du Film, arrivando a ottenere i diritti cinematografici, televisivi, DVD e VoD di ben sei film, quattro dei quali presentati in concorso. Tra questi, si distinguono due lungometraggi che a Cannes sono stati premiati: 120 battements par minute del francese Robin Campillo, vincitore del Gran Prix speciale della giuria, nonché del premio FIPRESCI, e la produzione irlandese Mise à mort du cerf sacré del greco Yorgos Lanthimos, che si è aggiudicato il premio alla Miglior sceneggiatura.

Tra i titoli presenti in concorso, Vertigo Media ha inoltre acquisito la coproduzione franco-belga L'Amant double di Francois Ozon e Une femme douce dell’ucraino Sergei Loznitsa. Infine, sono finiti nelle mani del distributore ungherese altri due lungometraggi in programma nella selezione ufficiale: il film d’apertura Les Fantômes d'Ismaël del francese Arnaud Desplechin e Out dello slovacco György Kristóf, che ha avuto la sua premiere nella sezione Un Certain Regard.

"Siamo molto felici degli acquisti europei che abbiamo concluso a Cannes. Con queste aggiunte di prim’ordine, la nostra selezione conferma il ruolo di Vertigo Media come uno dei distributori fondamentali per quanto riguarda il mercato dei film d’arte e d’autore in Ungheria”, ha sottolineato Balazs Berta, responsabile della distribuzione e co-proprietario di Vertigo Media. Non bisogna dimenticare che la società di Budapest, fondata nel 2010, ha già distribuito tre delle quattro ultime Palme d’oro (Io, Daniel Blake , La vita di Adele e Il regno d’inverno ), due Orsi d’oro (Fuocoammare e Cesare deve morire ), o ancora il recente premio Oscar Moonlight.

Da notare che altri due titoli cannensi sono attualmente in fase di negoziazione e che Vertigo Media ha anche approfittato dell’occasione del Marché du Film per impegnarsi nel preacquisto di numerosi prossimi film (compresi alcuni che usciranno soltanto nel 2020). “Il nostro obiettivo è mantenere e rinforzare la nostra posizione sul mercato ungherese e a livello internazionale”, ha precisato Balazs Berta.

Infine, ricordiamo che Vertigo Media è il distributore numero uno in Ungheria per quanto riguarda il cinema scandinavo ed è specializzato nelle opere francofone. Non a caso, nel calendario di uscite fissato dalla compagnia, figurano la commedia Telle mère telle fille di Noémie Saglio (con Juliette Binoche protagonista), che arriverà in sala quest’estate, Knock di Lorraine Lévy (con Omar Sy nel ruolo principale – leggi l’articolo), che uscirà il prossimo inverno, e nel 2018 The House that Jack Built del danese Lars von Trier e il quarto episodio della serie Department Q con Dossier 64 di Cristoffer Boe.

Sul versante nazionale, Vertigo Media può contare sulla pellicola Lajko di Balazs Lengyel (articolo), sul film di animazione Being Salamon di Albert Hanan Kaminski, Aurora Borealis di Marta Meszaros, The Voice di György Palfi (articolo) e su A Kind of America 3 di Gabor Herendi.

