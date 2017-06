Gli European Film Awards rendono omaggio a Aleksandr Sokurov

di Cineuropa

06/06/2017 - Il cineasta russo riceverà il premio alla carriera durante la 30° cerimonia degli EFA, in programma il 9 dicembre a Berlino

In occasione della 30a edizione degli European Film Awards (EFA), l’European Film Academy consegnerà a Aleksandr Sokurov un premio alla carriera, come riconoscimento del suo contributo unico al mondo del cinema e del suo incredibile lavoro nel campo della regia, della drammaturgia e della fotografia. Il cineasta parteciperà in veste di ospite d’onore alla cerimonia per la 30a edizione degli European Film Awards, che si terrà a Berlino il 9 dicembre – lo streaming live sarà disponibile sul sito www.europeanfilmawards.eu.

Dopo la laurea in Storia, Aleksandr Sokurov ha cominciato a realizzare diversi film per la TV e documentari, per poi studiare alla famosa scuola di cinema sovietica di Mosca VGIK. Tutti i film firmati da Sokurov nel periodo sovietico furono banditi in URSS. Quando, nel 1988, vennero celebrati i primi EFA, nell’allora Berlino ovest, egli ricevette una nomination per I giorni dell’eclisse, nella categoria Best Young Film. Nel 2001 ottenne una nuova candidatura agli EFA, questa volta nella sezione dedicata ai documentari europei, per Elegia di un viaggio.

La tetralogia di Aleksandr Sokurov sugli effetti del potere ha raccolto riconoscimenti in tutta Europa e ovunque nel mondo. Il primo capitolo, Moloch, sulla figura di Hitler, ha partecipato in concorso a Cannes nel 1999, dove ha vinto il premio alla Miglior sceneggiatura, ed è stato nuovamente nominato agli EFA. Il secondo film, Toro, su Lenin, nel quale Sokurov è anche direttore della fotografia, è stato ancora premiato a Cannes, nel 2001. Il terzo, Il sole (2005), sull’imperatore giapponese Hirohito, anche in questo caso con Sokurov alla fotografia, è stato presentato in concorso a Berlino. Infine, Faust ha ottenuto il Leone d’oro a Venezia nel 2011.

Sempre a Cannes, nel 2002, ha lasciato a bocca aperta cinefili e critici con il film Arca Russa, altro candidato agli EFA e girato in un unico piano sequenza.

Nel frattempo, il regista ha continuato a realizzare documentari in Russia, e infatti tra i temi ricorrenti nelle sue opere troviamo il mondo militare dell’ex Unione Sovietica. Dal 2011 fino al 2016 ha insegnato Cinema presso l’Università Statale di Cabardino-Balcaria nel Caucaso settentrionale, dove ha aperto un seminario destinato ai giovani registi della regione. Per molti anni, la sua fondazione "Example of Intonation" si è dedicata alla scoperta di nuovi talenti, alla raccolta di fondi e al lancio di opere di registi esordienti. Personaggio pubblico di tutto rispetto, il cineasta ha inoltre creato il "Gruppo di Sokurov per la protezione della cultura e dell’immagine storica delle città russe”.

In qualità di regista e sceneggiatore, Aleksandr Sokurov non cessa di essere una voce importante e una fonte d’ispirazione per il cinema russo ed europeo, non soltanto dal punto di vista artistico, ma anche attraverso il suo coraggioso impegno in difesa della libertà di parola e di espressione artistica, e dei valori umanistici.

