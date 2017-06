Annunciati i premi dello Zlín Film Festival dedicato ai film per bambini e ragazzi

di Martin Kudláč

06/06/2017 - Heartstone, Le coeur en braille e Mountain Miracle – An Unexpected Friendship sono tra i vincitori della manifestazione

La 57a edizione dello Zlín Film Festival, il Festival internazionale del cinema per bambini e ragazzi, si è concluso con un bilancio di 326 pellicole proiettate, 152 delle quali presentate nelle diverse sezioni di concorso. Il premio Golden Slipper per il Miglior film per bambini è andato alla coproduzione italo-tedesca Mountain Miracle – An Unexpected Friendship , opera seconda di Tobias Wiemann. La giuria ha particolarmente apprezzato le prove attoriali dei due protagonisti, Mia Kasalo e Samuel Girardi, aggiungendo: “focalizzandosi esclusivamente sui due giovani, il film riesce a creare un’intimità con lo strabiliante paesaggio circondato da alte montagne”. Vanessa Szamuelová ha portato a casa il premio City of Zlín per la Miglior performance di un bambino, con il suo ritratto di una figlia trascurata, di nome Jarka, che si rifugia in un mondo tutto suo, dopo aver rapito due bambini in Little Harbour , il film diretto da Iveta Grófová e vincitore dell’Orso di cristallo. La regista Rebekah Fortune si è invece aggiudicata il Golden Slipper per il Miglior film per ragazzi, con Just Charlie. “La sceneggiatura e la regia mostrano una profonda comprensione di tutti i personaggi – ognuno con le sue opinioni e sentimenti – che aiuta a capire le proprie stesse emozioni. Un film davvero importante e toccante”: con queste parole la giuria ha giustificato il premio.

“L’atmosfera vibrante della città e le accurate animazioni che fanno rivivere i due tram, nonché il modo in cui la regista arriva ad esprimere con sensibilità il rapporto tra le più vecchie e le nuove generazioni, utilizzando una combinazione artistica inusuale di due diverse tecniche per enfatizzare visivamente il concetto”. Sono le motivazioni che ha portato i membri della giuria a premiare con il Golden Slipper per il Miglior film d’animazione l’opera russa Two Trams di Svetlana Andrianova. Parallelamente, Fatih Akin ha incantato la giuria di giovani con la gustosa commedia Goodbye Berlin – tanto da vedersi attribuito il primo premio come Miglior film per ragazzi. Il film d’esordio di Guðmundur Arnar Guðmundsson, Heartstone , è emerso come Miglior opera prima europea, mentre Amanda Kernell ha ottenuto una menzione speciale per Sámi Blood . Michel Boujenah ha vinto due premi per il suo Le coeur en braille : il primo premio assegnato dalla giuria di bambini al Miglior film per bambini e il Premio del Pubblico per il Miglior film.

Al termine dell’appuntamento di quest’anno, che ha celebrato il 110° anniversario della nascita della scrittrice svedese Astrid Lindgren, gli organizzatori erano già proiettati verso la 58a edizione del festival, che si concentrerà sul cinema ceco e slovacco, in commemorazione al 100° anniversario dalla fondazione di una Cecoslovacchia indipendente. Le date previste per l’evento vanno dal 25 maggio al 2 giugno 2018.

Di seguito la lista completa dei vincitori dell’edizione di quest’anno:

Miglior film per bambini

Mountain Miracle – An Unexpected Friendship – Tobias Wiemann (Germania/Italia)

Miglior performance di un bambino in un film per bambini

Vanessa Szamuhelová – Little Harbour (Repubblica Ceca/Ungheria/Slovacchia)

Miglior film per ragazzi

Just Charlie – Rebekah Fortune (Regno Unito)

Miglior performance di un giovane in un film per ragazzi

Daniel Huttlestone – London Town (Regno Unito/Stati Uniti)

Menzione speciale – Film per ragazzi

Goodbye Berlin – Fatih Akin (Germania)

Miglior film d’animazione

Two Trams – Svetlana Andrianova (Russia)

Premio per giovani artisti minori di 35 anni

Cloudberry – Polina Minchenok (Russia)

Miglior film per bambini

Le coeur en braille – Michel Boujenah (Francia/Belgio)

Primo premio della giuria dei giovani al Miglior film per ragazzi

Goodbye Berlin – Fatih Akin

Miglior opera d’esordio europea

Heartstone - Guðmundur Arnar Guðmundsson (Islanda/Danimarca)

Riconoscimento speciale

Sámi Blood – Amanda Kernell (Svezia/Danimarca/Norvegia)

Primo premio per il Miglior film - Zlín Dog Competition

Shujayya – Mohammed Almughanni (Polonia/Palestina)

Premi di genere

Miglior film d’animazione

The Indigestion – Mathilde Remy (Belgio)

Miglior documentario

The Unknown Soldier – Efim Graboy (Israele)

Miglior film in live-action

The Silence – Farnoosh Samadi, Ali Asgari (Francia/Italia)

Premio ECFA

Up in the Sky – Petter Lennstrand (Svezia)

Premio della giuria ecumenica

Half Ticket – Samit Kakkad (India)

Menzione speciale della giuria ecumenica

Railway Children – Prithvi Konanur (India)

Premi del pubblico



Miglior film

Le coeur en braille – Michel Boujenah

Miglior cortometraggio d'animazione

The Gift – Kohei Kajisa (Giappone)

Premio del pubblico ČT:D al Miglior cortometraggio d’animazione

Peep and the Paperplane – Christoph Englert (Germania)

(Tradotto dall'inglese)