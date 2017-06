Nastri d’Argento: è sfida tra Amelio, Castellitto e De Angelis

di Vittoria Scarpa

07/06/2017 - La tenerezza, Fortunata e Indivisibili i titoli più nominati, con 7 candidature ciascuno. Seguono Fai bei sogni, Fiore e Tutto quello che vuoi

Con sette candidature ciascuno, sono La tenerezza di Gianni Amelio, Fortunata di Sergio Castellitto e Indivisibili di Edoardo De Angelis a guidare le nomination ai Nastri d’Argento 2017, i premi assegnati annualmente dai giornalisti cinematografici del SNGCI che saranno consegnati il 1° luglio al Teatro Antico di Taormina. Li seguono Fai bei sogni di Marco Bellocchio, Fiore di Claudio Giovannesi (6 candidature) e Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni (5 candidature). Quattro candidature ciascuno, invece, per Il padre d’Italia di Fabio Mollo, Il permesso – 48 ore fuori di Claudio Amendola e Sicilian Ghost Story di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia. Nella cinquina della Miglior regia c’è anche Ferzan Ozpetek con il suo Rosso Istanbul .

A contendersi il titolo di Miglior regista esordiente sono Vincenzo Alfieri (I peggiori), Marco Danieli (La ragazza del mondo ), Roberto De Paolis (Cuori puri ), Andrea De Sica (I figli della notte ), Fabio Guaglione e Fabio Resinaro (Mine ). Quanto alle commedie – in un anno in cui, secondo la presidente SNGCI Laura Delli Colli, “sono state troppe le occasioni sprecate, a cominciare dalla scrittura che meriterebbe più cura fin dalla costruzione delle idee” – spiccano invece per originalità le finaliste L’ora legale di Ficarra e Picone, Lasciati andare di Francesco Amato, Moglie e marito di Simone Godano, Omicidio all’italiana di Maccio Capatonda e Orecchie di Alessandro Aronadio.

Assegnati intanto, ieri alla serata evento al MAXXI di Roma, i Nastri tecnici: miglior fotografia a Luca Bigazzi (La tenerezza; Sicilian Ghost Story), scenografia a Marco Dentici (Fai bei sogni; Sicilian Ghost Story), costumi a Massimo Cantini Parrini (Indivisibili), montaggio a Francesca Calvelli (Fai bei sogni) e sonoro in presa diretta a Alessandro Rolla (Fortunata). Consegnati inoltre il Nastro dell’anno a Paolo Sorrentino per The Young Pope, e i Nastri speciali: a Giuliano Montaldo, come protagonista di Tutto quello che vuoi; a 7 minuti di Michele Placido e Sole cuore amore di Daniele Vicari, per l’attenzione al tema del lavoro; e ai due protagonisti di Monte di Amir Naderi, Claudia Potenza e Andrea Sartoretti, per la “prova di interpretazione anche fisicamente durissima”. Il Nastro speciale dedicato al cinema sui giovani è stato attribuito a Piuma di Roan Johnson, il Nastro alla carriera a Roberto Faenza. Il 1° luglio a Taormina verrà inoltre consegnato il Nastro d'Argento europeo 2017 a Monica Bellucci, per la sua performance in On the Milky Road - Sulla via lattea di Emir Kusturica.

Si segnalano infine i Premi Guglielmo Biraghi per gli esordienti, che vanno a Brando Pacitto (L’estate addosso , Piuma) e Daphne Scoccia (Fiore) con due menzioni speciali per Andrea Carpenzano (Tutto quello che vuoi) e Vincenzo Crea (I figli della notte).

La candidature ai Nastri d’Argento 2017:

Miglior film

La tenerezza - Gianni Amelio

Tutto quello che vuoi - Francesco Bruni

Fortunata - Sergio Castellitto

Indivisibili - Edoardo De Angelis

Fiore - Claudio Giovannesi

Miglior regia

Gianni Amelio - La tenerezza

Marco Bellocchio - Fai bei sogni

Edoardo De Angelis - Indivisibili

Ferzan Ozpetek - Rosso Istanbul

Antonio Piazza e Fabio Grassadonia - Sicilian Ghost Story

Miglior regista esordiente

Vincenzo Alfieri - I peggiori

Marco Danieli - La ragazza del mondo

Roberto De Paolis - Cuori puri

Andrea De Sica - I figli della notte

Fabio Guaglione e Fabio Resinaro - Mine

Commedia

L’ora legale - Ficarra e Picone

Lasciati andare - Francesco Amato

Moglie e marito - Simone Godano

Omicidio all’italiana - Maccio Capatonda

Orecchie - Alessandro Aronadio

Soggetto

Michele Astori, Pif - In guerra per amore

Massimiliano Bruno, Herbert Simone Paragnani, Gianni Corsi - Beata ignoranza

Nicola Guaglianone - Indivisibili

Edoardo Leo - Che vuoi che sia

Fabio Mollo, Josella Porto - Il padre d’Italia

Sceneggiatura

Francesco Bruni - Tutto quello che vuoi

Ugo Chiti, Gianfranco Cabiddu, Salvatore De Mola con Francesco Marino - La stoffa dei sogni

Claudio Giovannesi, Filippo Gravino, Antonella Lattanzi – Fiore

Alex Infascelli, Francesca Manieri - Piccoli crimini coniugali

Margaret Mazzantini - Fortunata

Miglior produttore

Claudio Bonivento - Il permesso – 48 ore fuori

Beppe Caschetto - Fai bei sogni; Tutto quello che vuoi

Beppe Caschetto, Rita Rognoni – Fiore

Attilio De Razza - L’ora legale

Attilio De Razza, Pier Paolo Verga – Indivisibili

Gaetano Di Vaio, Gianluca Curti - Falchi

Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri - Fortunata

Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Massimo Cristaldi - Sicilian Ghost Story

Attore protagonista

Renato Carpentieri - La tenerezza

Alessandro Gassmann, Marco Giallini - Beata ignoranza

Luca Marinelli - Il padre d’Italia

Michele Riondino - La ragazza del mondo

Toni Servillo - Lasciati andare

Attrice protagonista

Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti - La tenerezza

Isabella Ragonese - Sole cuore amore ; Il padre d’Italia

Greta Scarano - La verità sta in cielo ; Smetto quando voglio – Masterclass

Sara Serraiocco - La ragazza del mondo; Non è un paese per giovani

Jasmine Trinca - Fortunata

Attore non protagonista

Claudio Amendola, Luca Argentero - Il permesso – 48 ore fuori

Alessandro Borghi - Fortunata; Il più grande sogno

Ennio Fantastichini - Caffè ; La stoffa dei sogni

Valerio Mastandrea - Fiore

Edoardo Pesce - Cuori puri; Fortunata

Attrice non protagonista

Barbora Bobulova - Cuori puri; Lasciami per sempre

Margherita Buy - Come diventare grandi nonostante i genitori ; Questi giorni

Sabrina Ferilli - Omicidio all’italiana

Anna Ferruzzo - Il padre d’Italia

Carla Signoris - Lasciati andare

Fotografia

Luca Bigazzi - La tenerezza; Sicilian Ghost Story (vincitore)

Arnaldo Catinari - Piccoli crimini coniugali; Tutto quello che vuoi

Duccio Cimatti - La guerra dei cafoni

Daniele Ciprì - Fai bei sogni; Fiore

Gian Filippo Corticelli - Rosso Istanbul

Scenografia

Giancarlo Basili - La tenerezza

Dimitri Capuani - I figli della notte

Marco Dentici - Fai bei sogni; Sicilian Ghost Story (vincitore)

Marina Pinzuti Ansolini - Piccoli crimini coniugali

Alessandro Vannucci - Smetto quando voglio – Masterclass

Costumi

Daria Calvelli - Fai bei sogni

Massimo Cantini Parrini - Indivisibili (vincitore)

Beatrice Giannini, Elisabetta Antico - La stoffa dei sogni

Patrizia Mazzon - Smetto quando voglio – Masterclass

Cristiana Ricceri - In guerra per amore

Montaggio

Francesca Calvelli - Fai bei sogni (vincitore)

Jacopo Quadri - La guerra dei cafoni

Matteo Santi, Fabio Guaglione, Filippo Mauro Boni - Mine

Roberto Siciliano - Il permesso – 48 ore fuori

Giuseppe Trepiccione - Fiore



Sonoro in presa diretta

Stefano Campus - Il permesso – 48 ore fuori

Gianluca Costamagna - Tutto quello che vuoi

Alessandro Rolla - Fortunata (vincitore)

Remo Ugolinelli, Alessandro Palmerini - Sole cuore amore

Alessandro Zanon - La tenerezza

Colonna sonora

Enzo Avitabile - Indivisibili

Nino D’Angelo - Falchi

Stefano Di Battista - Sole cuore amore

Giuliano Sangiorgi - Non è un paese per giovani

Giuliano Taviani, Carmelo Travia - Rosso Istanbul

Canzone originale

Abbi pietà di noi - Indivisibili

Donkey Flyin' in the Sky - In guerra per amore

Ho perso il mio amore - La verità vi spiego sull’amore

L'estate addosso - L’estate addosso

Quando le canzoni finiranno - La cena di Natale

Cinquina speciale per un Nastro dedicato al cinema sui giovani

L’estate addosso - Gabriele Muccino

Non è un paese per giovani - Giovanni Veronesi

Piuma - Roan Johnson (vincitore)

Slam – Tutto per una ragazza - Andrea Molaioli

The Start-Up - Alessandro D’Alatri