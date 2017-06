L'anticipo sugli incassi del CNC per Les joueurs

di Fabien Lemercier

07/06/2017 - Il CNC sosterrà il primo lungometraggio di Marie Monge e quelli di Margaux Bonhomme, Basile Doganis e Stéphane Batut

Quattro progetti di opere prime sono stati selezionati nell’ambito della seconda sessione 2017 del primo collegio dell’anticipo sugli incassi del CNC. Tra questi si distingue Les joueurs de Marie Monge, nominata al César 2014 del miglior cortometraggio con Marseille la nuit. La cineasta, che era stata selezionata con questo progetto agli Ateliers di Angers, ha co-firmato con Julien Guetta una sceneggiatura incentrata su una donna pronta a tutto per conquistare l’amore di un giocatore compulsivo che sparisce quando i soldi vengono a mancare. La produzione è garantita da The Film e le riprese sono previste per fine ottobre.

Un’altra regista sarà sostenuta dal CNC: Margaux Bonhomme con Marche ou crève di cui ha co-firmato la sceneggiatura con Fanny Burdino. La storia ruota attorno a Elisa, un’adolescente focosa e appassionata che vuole godersi l’estate dei suoi 17 anni sulle ripide pendici del Vercors dove è cresciuta. Ma sua madre se ne va di casa e la lascia sola con suo padre a occuparsi di sua sorella handicappata. Una responsabilità sempre più pesante che la fa oscillare dall’amore all’odio, fino a perdere il controllo. La produzione è assicurata da Avenue B.

Un anticipo sugli incassi andrà inoltre a Meltem di Basile Doganis, apprezzato per il suo cortometraggio Journée d'appel (in competizione a Clermont-Ferrand nel 2015). Il cineasta franco-greco ha scritto la sceneggiatura del suo primo lungometraggio con Fadette Drouard, Christine Dory e Frédéric Videau. La storia sarà ambientata a Lesbo, nel luglio 2015. Un flusso ininterrotto di migranti, per la maggior parte siriani in fuga dalla guerra, trova rifugio sull’isola, vicino alla Turchia. Elena, Nassim e Sekou, venuti lì dalla Francia per passare le vacanze, si confronteranno con una dura realtà. La produzione è guidata da Elzevir Films.

Infine, il CNC supporterà La nuit, je mens… (titolo provvisorio) di Stéphane Batut (noto direttore casting, in particolare per Un beau soleil intérieur , Diamant noir e The Fighters ) che era stato apprezzato per il cortometraggio documentario Le rappel des oiseaux (premiato a Cinéma du Réel nel 2014). Co-firmata dal regista con Christine Dory e Frédéric Videau, la sceneggiatura racconta una storia d’amore tra un morto e una viva. La produzione è affidata a Zadig Films e le riprese sono programmate per la primavera 2018.

