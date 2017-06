Filmadrid cresce e si moltiplica

di Alfonso Rivera

07/06/2017 - Il festival internazionale del cinema indipendente, d’avanguardia e d’autore della capitale spagnola inizia la sua terza edizione questo giovedì, 8 giugno

Dall’8 al 17 giugno si celebrerà l’edizione numero tre di Filmadrid in luoghi emblematici della capitale spagnola come il Círculo de Bellas Artes, Filmoteca Española e La Casa Encendida. Più di 100 pellicole (la metà delle quali in concorso), anteprime nazionali e attività, mostre ed eventi che si svolgeranno fuori dalle sale e per le strade di Madrid, legate tutte alla creazione cinematografica più audace, fanno di questa manifestazione un appuntamento imperdibile nel calendario cinefilo nazionale.

Oggi, 7 giugno, si inaugura a La Neomudéjar – uno dei luoghi più suggestivi e segreti di Madrid –, come antipasto del festival, una mostra del mitico Jonas Mekas, di cui sarà proiettato anche Reminiscencias de un viaje a Lituania. Domani, giorno 8, comincia la manifestazione con la proiezione di Certain Women dell’americana Kelly Reichardt, mentre A Dragon Arrives! del cineasta iraniano Mani Haghighi chiuderà il festival sabato 17 giugno.

Nel frattempo ci sarà una retrospettiva sul portoghese Joäo Pedro Rodrigues (di cui saranno proiettati da O fantasma a O ornitólogo ), un’altra sulla statunitense Deborah Stratman, una sul tedesco Fred Kelemen (con la prima spagnola di Sarajevo Songs of Woe) e un seminario tenuto da Laura Mulvey (di cui si potrà vedere Riddles of the Sphinx).

In concorso nelle diverse sezioni del festival, diretto da Nuria Cubas e Fernando Vilchez, lotteranno per il palmarés titoli come António Um Dois Três di Leonardo Mouramateus (Portogallo/Brasile); Daydreams di Caroline Deruas (Francia); The Sun, The Sun Blinded Me di Anka Sasnal e Wilhelm Sasnal (Svizzera/Polonia); The Impossible Picture, diretto da Sandra Wollner (Germania), e Entzungor di Ander Parody (Spagna), che avrà la sua prima mondiale a Filmadrid 2017.

