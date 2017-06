Nikos Perakis punta i riflettori sulla crisi con Success Story

di Vassilis Economou

08/06/2017 - L’acclamato regista greco torna sul grande schermo dopo sei anni di pausa, con una nuova commedia

L’affermato regista Nikos Perakis ha appena ultimato il suo 14° lungometraggio, dal titolo Success Story. Si tratta del suo primo film dopo una pausa durata sei anni. Il suo ultimo lavoro, la commedia militare Sirens on Land, risale infatti al 2011. Oggi Perakis torna ad esplorare uno dei suoi terreni preferiti, quello della parodia sociale: Success Story si presenta come una commedia caotica, ambientata in Grecia ai tempi della crisi finanziaria ed etica, ed ogni elemento del film è immerso del particolare umorismo che da sempre contraddistingue il cineasta.

La storia ruota attorno allo scrittore e psichiatra Panagis Pandoras (Constantinos Markoulakis), che, recatosi all’inaugurazione del centro culturale di famiglia, si imbatte nella giovane e ambiziosa diplomata della Scuola di teatro nazionale Tzortzina Tzelepi (Fiona Georgiadis). Dall’incontro nasce una storia d’amore squilibrata, che unisce due mondi completamente opposti, di solito non destinati a sfiorarsi. Presto, le attese riguardo la loro relazione cominciano a crollare e l’iniziale passione cede il passo a una serie di giochi di potere. Entrambi i protagonisti stanno per raggiungere il limite. Di fronte al dissolversi del loro rapporto, i familiari e le persone che li circondano cercano di “aiutarli”, ma la vicenda subisce una svolta inaspettata quando, dopo aver dichiarato il suo orientamento politico, Panagis viene a sapere che una bomba potrebbe mettere a repentaglio la sua vita.

Come era già accaduto nei suoi film più recenti, Perakis lavora con attori molto conosciuti presso il pubblico greco. Oltre al quartetto di protagonisti, composto da Jenny Theona, Konstantinos Avarikiotis, Panos Mouzourakis, Vasso Kavalieratou e Tonia Sotiropoulou, altre star figurano nel cast. Alla fidata sceneggiatrice Katerina Bei si deve invece la firma del copione, mentre Claudio Bolivar è ancora una volta il direttore della fotografia.

Success Story è prodotto da Viewmaster Films (Kostas Lampropoulos e Giorgos Kyriakos), da Odeon SA (Manos Krezias) e da Nikos Perakis. Il film ha inoltre ottenuto il sostegno del Greek Film Centre (leggi l’articolo) e di ERT SA. L’uscita in sala è prevista per il prossimo novembre, con una distribuzione affidata a Odeon SA.

