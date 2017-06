Riprese a breve per Plaire... di Christophe Honoré

di Fabien Lemercier

09/06/2017 - Nel cast, Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps e Denis Podalydès. Una produzione Les Films Pelléas che sarà venduta nel mondo da MK2

Primo ciak lunedì 12 giugno in Bretagna per l’11° lungometraggio di Christophe Honoré: Plaire... (titolo provvisorio). Nel cast figurano Vincent Lacoste (nominato al César 2015 del miglior attore per Hippocrate , nominato al César 2017 del miglior ruolo secondario per Victoria ; Lumière 2010 della miglior promessa per Les Beaux Gosses , e che ha recitato di recente in Première année di Thomas Lilti), Pierre Deladonchamps (nominato al César 2017 del miglior attore per Le Fils de Jean , César della miglior promessa nel 2014 per Lo sconosciuto del lago , e ammirato recentemente a Cannes in Nos années folles ) e Denis Podalydès (nominato al César 2012 del miglior attore per La Conquête , visto quest’anno in La Mécanique de l'ombre , e il prossimo settembre in Les Grands Esprits).

Ricordiamo che Christophe Honoré ha presentato quattro film a Cannes (17 fois Cécile Cassard a Un Certain Regard nel 2002, Dans Paris alla Quinzaine des réalisateurs 2006, Les Chansons d’amour in concorso nel 2007 e Les Bien-aimés in chiusura della selezione ufficiale nel 2011), due in competizione a San Sebastian (La Belle Personne nel 2008 e Non ma fille, tu n'iras pas danser nel 2009), Homme au bain in competizione a Locarno nel 2010 e Métamorphoses ai Venice Days 2014. La sua ultima opera, Les Malheurs de Sophie , ha totalizzato 537 000 entrate in Francia l’anno scorso.

Scritta dal regista, la sceneggiatura di Plaire... è incentrata sull’incontro di due personaggi. Jacques Tondelli abita a Parigi, è scrittore. Non ha ancora 40 anni ma ha già nei confronti della vita una sfiducia che gli impedisce d’immaginare che il meglio debba ancora venire. Più a Ovest, dalle parti di Rennes, c’è Arthur Prigent. E’ studente, legge e sorride molto e crede che tutto sia possibile. Jacques e Arthur si piaceranno.

Prodotto da Philippe Martin e David Thion per Les Films Pelléas, Plaire... è coprodotto da Arte France Cinéma. Pre-acquistato da Canal+ e Ciné+, il lungometraggio è anche sostenuto dall’anticipo sugli incassi del CNC e la regione Bretagna. Previste per otto settimane, fino al 3 agosto, le riprese si svolgeranno in Bretagna (Binic, Rennes), a Parigi e ad Amsterdam. La distribuzione in Francia sarà garantita da Ad Vitam e le vendite internazionali da MK2.

Les Films Pelléas, che ha portato a Cannes En attendant les hirondelles di Karim Moussaoui, ha attualmente in post-produzione Remise de peine di Pierre Salvadori (articolo) e Madame Hyde di Serge Bozon (articolo).

(Tradotto dal francese)