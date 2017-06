Si allunga la lista dei titoli fuori concorso al Festival di Karlovy Vary

di Martin Kudláč

09/06/2017 - Il dramma lirico pagano di Rainer Sarnet, November, è tra le new entry in programma nel più importante festival ceco

Il Karlovy Vary International Film Festival ha aggiunto quattro titoli al programma della sua 52a edizione, ognuno dei quali sarà presentato in anteprima europea. Tra le opere figurano il vincitore del premio per la Miglior fotografia a Tribeca, la coproduzione estone November di Rainer Sarnet, dramma in bianco e nero che combina favola e ironia, brividi, lupi mannari e spiriti, e la commedia nera Free and Easy di Jun Geng, che al Sundance si è aggiudicata il Premio speciale della giuria e racconta la storia di un venditore di sapone porta a porta in un desolato villaggio cinese. Le new entry più recenti sono Song of Granite, biografia in bianco e nero del cantante tradizionale irlandese Joe Heaney, diretto da Pat Collins, e Juze di Miransha Naik, una coproduzione tra India, Regno Unito, Francia e Paesi Bassi, che narra la vicenda di un’adolescente, Santhosh, che cerca di fuggire da una baraccopoli per cominciare una nuova vita. Tutti e quattro i film sono stati selezionati come titoli ufficiali fuori concorso.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Inoltre, Karlovy Vary porterà alla ribalta dieci talenti emergenti come parte dell’iniziativa Future Frames, dedicata agli studenti di cinema più promettenti. La Slovacchia verrà rappresentata da Michal Blaško, con il corto Atlantis, 2003, che sbarca al festival fresco della premiere alla Cinéfondation di Cannes, mentre portabandiera della Repubblica Ceca sarà Damián Vondrášek con il suo Imprisoned, su un insegnante disoccupato che ottiene un posto come educatore in carcere. La svedese Maria Eriksson presenterà invece Schoolyard Blues, la lettone Liene Linde parteciperà come regista e attrice di Seven Awkward Sex Scenes. Part One, cortometraggio su una giovane filmmaker che lotta per difendere un film sulla propria vita, e ancora, il regista olandese Joren Molter è atteso con Greetings from Kropsdam, e il rumeno Matei Lucaci-Grunberg con Bones for Otto, film leggero e comico, che “mostra le donne che spesso si notano, ma che raramente si capiscono”. La nostra piattaforma gemella Cineuropa Shorts seguirà passo dopo passo le diverse proiezioni di Future Frames.

La 52° edizione di Karlovy Vary International Film Festival si terrà dal 30 giugno all’8 luglio.

Selezione ufficiale – Fuori concorso

Juze – Miransha Naik (India/Regno Unito/Francia/Paesi Bassi)

November – Rainer Sarnet (Estonia/Paesi Bassi/Polonia)

Free and Easy – Jun Geng (Hong Kong)

Song of Granite – Pat Collins (Irlanda/Canada)

Future Frames



After the Reunion – Kirsikka Saaro (Finlandia)

Atelier – Elsa María Jakobsdóttir (Danimarca)

Atlantis, 2003 – Michal Blaško (Repubblica Slovacca/Repubblica Ceca)

Bones for Otto – Matei Lucaci-Grunberg (Romania)

Greetings From Kropsdam – Joren Molter (Paesi Bassi)

Imprisoned – Damián Vondrášek (Repubblica Ceca)

Ljubljana – Munchen 15:27 – Katarina Morano (Slovenia)

Seven Awkward Sex Scenes. Part One – Liene Linde (Lettonia)

Schoolyard Blues – Maria Eriksson (Svezia)

Waiting for Ana – Giorgi Mukhadze (Georgia)

(Tradotto dall'inglese)