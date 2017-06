Daniel Calparsoro torna dirigere Raúl Arévalo in El aviso

di Alfonso Rivera

09/06/2017 - Dopo aver lavorato insieme in Cien años de perdón, l’acclamato attore e cineasta madrileno è protagonista del nuovo thriller del regista specializzato in film di suspense e azione

Dopo il successo (soprattutto di critica e di premi del cinema spagnolo) di La vendetta di un uomo tranquillo , sua prima incursione nella regia, Raúl Arévalo ha interpretato il personaggio centrale del film d’animazione e live action Memorias de un hombre en pijama (leggi la news). Ora entra nel cast di El aviso, altro film frenetico di Daniel Calparsoro, che ha già diretto il madrileno nel suo film precedente, Cien años de perdón .

Secondo il regista di Combustión e Invasor , il suo nuovo film di suspense “avanza con ritmo e decisione, svelando personaggi unici che si confrontano, in universi paralleli, con la stessa situazione. I colpi di scena e le sorprese saranno servite in questo intrigo in cui nulla è come sembra, e i sentimenti di amore e disperazione si intrecciano, creando una ragnatela piena di emozioni”.

La trama, firmata da Jorge Guerricaechevarría (El niño , Cien años de perdón) e Chris Sparling (Buried - Sepolto ) dal romanzo omonimo di Paul Pen, racconta di Nico, un ragazzino di dieci anni, che riceve una lettera con una minaccia di morte, ma nessuno attorno a lui sembra credergli. Jon, un uomo ossessionato dai numeri, indaga su una serie di morti avvenute nel corso degli anni nello stesso luogo e che sembrano avere una matrice comune. Decifrare questa sequenza sarà l’unica possibilità per salvare il ragazzo.

Completano il cast di El aviso Belén Cuesta (ammirata in Kiki e i segreti del sesso , e il prossimo settembre in La llamada - leggi la news), Luis Callejo (amico di Arévalo, con cui ha lavorato in La vendetta di un uomo tranquillo), Aura Garrido (che vedremo dopo l’estate in La niebla y la doncella ), Aitor Luna, Sergio Mur, Antonio Dechent e la veterana Julieta Serrano (Donne sull'orlo di una crisi di nervi), insieme al piccolo Hugo Arbués (scoperto in Hierro ).

El aviso è una coproduzione tra Morena Films e Tormenta Films, con la participazione di TVE e Movistar +. DeAPlaneta distribuirà il film in Spagna e Film Factory Entertainment gestirà le vendite internazionali.

