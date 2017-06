Marcus H. Rosenmüller gira Trautmann

di Naman Ramachandran

09/06/2017 - Un biopic che descrive la trasformazione del calciatore da soldato tedesco ad eroe britannico

Marcus H. Rosenmüller ha dato il via alle riprese di Trautmann, nell’Irlanda del nord. Basato su una sceneggiatura scritta da Rosenmüller assieme a Robert Marciniak e Nicholas J. Schofield, il film segue la vicenda di Bert Trautmann, che combatté per l’esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale, per poi essere catturato dagli inglesi e portato in Inghilterra come prigioniero di guerra, dove un direttore sportivo di calcio, resosi conto delle sue abilità come portiere, lo ingaggiò come giocatore del Man City, suscitando le proteste dei cittadini di Manchester, vittime dei bombardamenti tedeschi durante il conflitto. Contro ogni pronostico, la straordinarietà di Trautmann come portiere lo trasformerà in un’icona britannica, fino alla consacrazione nella finale di Coppa del 1956, in cui il suo apporto sarà decisivo per la vittoria del Man City, malgrado una frattura al collo.

L’attore tedesco David Kross, che interpreterà Trautmann, è salito alla ribalta internazionale quando Stephen Daldry lo ha voluto nel cast di The Reader (2008), per il quale è stato nominato agli European Film Awards. Ha vinto il trofeo Chopard a Cannes e l’EFP Shooting Star a Berlino nel 2009. Da allora, è apparso nel 2011 in War Horse di Steven Spielberg eparteciperà a Halal Daddy di Conor McDermottroe, presto in sala. L’attrice inglese Freya Mavor (The Sense of an Ending ) veste i panni di Margaret, figlia dell’allenatore di Trautmann e sua prima moglie. Il cast include infine Dave Johns (Io, Daniel Blake ), John Henshaw (Swallows and Amazons) e Gary Lewis (Catch Me Daddy ).

Robert Marciniak, Chris Curling e Steve Milne sono produttori assieme alle società tedesche Lieblingsfilm, Degeto Film, Arri Media e SquareOne Entertainment, e alle inglesi Zephyr Films, The British Film Company, con il sostegno, di nuovo dalla Germania, degli enti FFF Bayern, FFA, DFFF, Bayerischer Banken Fonds e, dal Regno Unito, di Northern Ireland Screen, tramite Invest NI e UK Tax Credit. Beta Cinema è incaricata della vendita internazionale, SquareOne distribuirà la pellicola nelle sale tedesche, mentre Degeto ha acquisito i diritti tv del film.

Dopo numerosi corti, Rosenmüller ha realizzato il suo lungometraggio d’esordio, Grave Decisions , nel 2006, vincendo ai German Film Awards il premio per la Miglior regia e sceneggiatura, ai Bavarian Film Awards quello per la Miglior regia nella sezione giovani cineasti, e al Festival del cinema di Monaco il premio Young German Cinema. I suoi film successivi sono Good Times (2007), My Life in Orange (2011) e Best Chance (2014). Trautmann è la sua prima opera girata in lingua inglese.

(Tradotto dall'inglese)