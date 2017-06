My Happy Family vince il primo premio al Transilvania IFF

di Stefan Dobroiu

12/06/2017 - Tutti i premi della 16a edizione del festival sono andati a titoli europei

Non ci sono stati lungometraggi rumeni in concorso quest’anno al Transilvania International Film Festival (leggi l’articolo), ma i titoli a partecipazione rumena hanno comunque ottenuto numerosi premi alla cerimonia tenutasi sabato sera al Teatro nazionale di Cluj-Napoca. A dispetto di una selezione multi-continentale, sono i film europei ad aver vinto.

Il Trofeo Transilvania è andato a My Happy Family di Nana Ekvtimishvili e Simon Gross, un film girato dal direttore della fotografia Tudor Panduru, mentre ad aggiudicarsi il Premio speciale della giuria è stato God’s Own Country di Francis Lee, con l’attore rumeno Alec Secăreanu nel ruolo di uno dei due protagonisti. Altri riconoscimenti sono stato attribuiti a Guðmundur Arnar Guðmundsson con il suo Heartstone , e a Kristina Grozeva e Petar Valchanov per Glory .

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Proprio questa 16a edizione del festival ha inaugurato un nuovo Premio del pubblico per la sezione Romanian Days, e a vincerlo è stato Andrei Dăscălescu con il lungometraggio documentario Planet Petrila. Il primo premio della categoria è invece andato a Scarred Hearts di Radu Jude.

Di seguito la lista completa dei vincitori del Transilvania IFF 2017:

Trofeo Transilvania

My Happy Family - Nana Ekvtimishvili, Simon Gross (Georgia/Germania/Francia)

Miglior regia

Guðmundur Arnar Guðmundsson - Heartstone (Islanda/Danimarca)

Premio speciale della giuria

God’s Own Country - Francis Lee (Regno Unito)

Miglior Interpretazione

Ia Shugliashvili - My Happy Family

Menzione speciale della giuria

Glory - Kristina Grozeva, Petar Valchanov (Bulgaria/Grecia)

Premio FIPRESCI (sezione Alt.Rom.Com)

Afterlov - Stergios Paschos (Grecia)

Premio del pubblico

Heartstone - Guðmundur Arnar Guðmundsson

Premio del pubblico - Romanian Days

Planet Petrila - Andrei Dăscălescu (Romania)

Miglior film - Romanian Days

Scarred Hearts - Radu Jude (Romania/Germania)

Miglior opera prima - Romanian Days

The Last Kalderash - Cosmin Bumbuţ, Elena Stancu (Romania)

Miglior cortometraggio - Romanian Days Award

Written/Unwritten - Adrian Silişteanu (Romania)

Menzione speciale della giuria

Offstage - Andrei Huţuleac (Romania)

(Tradotto dall'inglese)