Hella Joof girerà Happy Ending

di Jorn Rossing Jensen

12/06/2017 - La regista danese sta riunendo la squadra della commedia drammatica di successo All Inclusive, per raccontare l’amore in età matura

“Realizzeremo un film bellissimo, divertente, triste, tenero e carico di sensualità sulle generazioni più anziane – quelle che posseggono una casa e fanno i viaggi organizzati. Esploreremo i loro amori arrugginiti e la loro sessualità, e saremo felici di sapere che non è mai troppo tardi: ciò che appare una tragedia potrebbe rivelarsi un passaggio verso territori sconosciuti”, ha dichiarato l’attrice divenuta regista Hella Joof a proposito di Happy Ending, che le cui riprese si svolgeranno sull’isola di Funen, in Danimarca.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Joof, che recentemente ha diretto la serie TV Splitting Up Together (2016) per l’emittente commerciale TV2 Danmark, ha riunito la squadra che l’aveva affiancata nel 2014 in All Inclusive , commedia drammatica, che al botteghino danese ha venduto più di 410.000 biglietti: la sceneggiatrice Mette Heeno, il direttore della fotografia Kim Høgh Mikkelsen, la designer di produzione Mette Rio e la produttrice Mie Andreasen, che porterà a termine il progetto per Happy Ending Film & TV, assieme a TV2 Danmark, al centro cinematografico regionale danese FilmFyn e a Nordisk Film.

Questa nuova commedia affronta “un tema cui il cinema danese non ha finora prestato molta attenzione: esplora cosa accade all’amore quando ci si ritrova in pensione e si capisce che la vita è troppo breve per non essere vissuta”. Nel film, Helle non vede l’ora che Peter, il marito lavoro-dipendente, vada finalmente in pensione, in modo da poter godere della vecchiaia e della reciproca compagnia, e poter partire per uno dei tanti viaggi che prima non hanno mai avuto il tempo di fare. Ma l’uomo torna a casa dall’ultimo giorno di lavoro con una notizia: diventerà un importatore di vini e vivrà tra la Danimarca e la Francia. Helle e Peter si separano ed entrambi si trovano ad esplorare nuove possibilità, problemi e sogni. Ma è possibile ricominciare tutto dopo 50 anni di matrimonio? E saranno in grado di resistere l’uno senza l’altra?

I celebri attori danesi Birthe Neumann (cinque premi Robert della Danish Film Academy, due premi Bodil dalla Danish Film Critics) e Kurt Ravn (due Bodil) aprono le fila di un cast che comprende Marianne Høgsbro, Mette Munk Plum, Charlotte Sieling, Tammi Øst, Kurt Drejer e Rikke Bilde. La società Nordisk ha previsto l’uscita nazionale del film per il 25 dicembre 2018.

(Tradotto dall'inglese)