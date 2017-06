Tagli alla Festa di Roma, ma il MIA si farà

di Camillo De Marco

12/06/2017 - Uno dei soci ha ridotto il sostegno alla rassegna. La terza edizione del Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, dal 19 al 23 ottobre, sarà organizzata e attuata da ANICA e APT

La Camera di Commercio, uno dei soci della Fondazione Cinema per Roma, ha abbattuto il suo contributo dai 793mila euro del 2016 ai 100mila per il 2017. Di conseguenza la Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 25 ottobre al 5 novembre, subirà dei tagli e qualche ridimensionamento. Saranno proiettati 45 film, con un focus sulle serie tv, mentre sono previsti 10 "incontri ravvicinati" con artisti del cinema e sette tra retrospettive e selezioni speciali di lungometraggi.

Riguardo alle voci sulla cancellazione del MIA, il Mercato Internazionale dell’Audiovisivo precisa in un comunicato che da quest’anno sarà organizzato e attuato da ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali) e APT (Associazione Produttori Televisivi), con il sostegno di MISE, MIBACT, ICE, Regione Lazio. La Fondazione Cinema per Roma non è dunque coinvolta nella produzione e organizzazione del MIA 2017, che si terrà a Roma dal 19 al 23 Ottobre.

Il presidente di ANICA Francesco Rutelli ha dichiarato che "il MIA rappresenta uno sviluppo decisivo per la nostra industria del cinema e dell'audiovisivo e la sua internazionalizzazione, in coerenza con la nuova legge di sistema. Ci aspettiamo un successo forte e in crescita per questo appuntamento, unico in Italia".