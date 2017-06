Il Federal Film Board tedesco stanzia 3,6 milioni di fondi alla produzione

di Birgit Heidsiek

13/06/2017 - La FFA finanzierà in particolare documentari su grandi artisti e film di finzione destinati al pubblico più giovane

Il Federal Film Board tedesco (FFA) sosterrà dieci lungometraggi e cinque sceneggiature, per un totale di 3,6 milioni di euro. Tra i registi di nuove pellicole e documentari che beneficeranno dei fondi alla produzione figurano la cineasta e sceneggiatrice Margarethe von Trotta (Hannah Arendt ), Markus Goller (Friendship! ), Bastian Günther (Houston ) e il regista di film d’animazione Toby Genkel (Richard the Stork ). Più della metà dei progetti inclusi nel pacchetto sono film per bambini o documentari.

In occasione del centenario della nascita di Ingmar Bergman, nel 2018, il duo di registi e sceneggiatori Margarethe von Trotta e Felix Moeller esploreranno l’eredità cinematografica del maestro svedese con il documentario Ingmar Bergman - Vermächtnis eines Jahrhundertgenies, per il quale la società tedesca C-Films riceverà un supporto di 80.000€. La somma di 200.000€ andrà invece al documentario Kulissen der Macht, nel quale l’israeliano Dror Moreh mostra le reazioni dei leader internazionali di fronte alle vittime civili dei massacri avvenuti dopo la fine della Guerra fredda. E ancora, nel documentario Cunningham 3D, Alla Kovgan porterà sul grande schermo il leggendario coreografo americano Merce Cunningham. Un progetto ambizioso, che ha ottenuto un sostegno di 190.000€.

Tra i film di finzione a ricevere un finanziamento troviamo l’opera drammatica Avalanche firmata da Bastian Günther e interpretata dall’attore tedesco Ulrich Tukur (In the Fade ), per la quale Flare Film beneficerà di 300.000€. Markus Goller girerà invece la commedia 25 Km/h, con Lars Eidinger e Bjarne Mädel nei panni di due fratelli molto diversi, che intraprendono un viaggio in Germania a bordo di un motorino, come avevano progettato da ragazzi. Per questo road movie, la casa di produzione Sunny Side Up avrà a disposizione 494.000€. Il ricordo dei tempi andati è al centro anche del lungometraggio di Dagmar Seume, intitolato Der kleine König Dezember, in cui un ingegnere aeronautico tenta di riconquistare la moglie con l’aiuto di una figura immaginaria della propria infanzia. Tratto dal best-seller omonimo di Axel Hacke e co-sceneggiato da Ulrich Limmer, il film prodotto da Collina Filmproduktion otterrà un sostegno di 443.000€.

Inoltre, la FFA intende stanziare fondi a sostegno di quattro film per bambini e ragazzi: Die Olchis – der Kinofilm di Toby Genkel, basato su un celebre libro per bambini con protagonisti delle creature verdi che si nutrono di spazzatura (400.000€), Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft di Tim Trageser (500.000€), Wickie und das Zauberschwert di Eric Cazes (480.000€) e Fünf Freunde - Im Tal der Dinosaurier di Mike Marzuk (450.000€).

(Tradotto dall'inglese)