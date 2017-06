"Dífferent 10! L'autre cinéma espagnol" sbarca a Parigi

di Fabien Lemercier

13/06/2017 - In programma, 15 lungometraggi inediti in Francia, omaggi a Isabel Coixet e Paco León, e una finestra professionale

Organizzato dal 14 al 21 giugno a Parigi, al cinema Majestic Passy, "Dífferent 10! L'autre cinéma espagnol" permetterà di scoprire 15 lungometraggi inediti in Francia, di cui cinque hanno già una data d'uscita francese, in particolare La Madre di Alberto Morais che sarà lanciato nelle sale domani da Alfama. Da notare che 14 dei 15 cineasti in vetrina (in alcuni casi accompagnati dai loro interpreti) verranno a presentare i loro film al pubblico, in particolare Álex de la Iglesia con El bar (svelato a Berlino), Rodrigo Sorogoyen con l’avvincente thriller Que Dios nos perdone (premio della miglior sceneggiatura a San Sebastian e che sarà distribuito il 9 agosto da Le Pacte) e la rivelazione Carla Simón con Eté 93 (premio della miglior opera prima della Berlinale 2017 e Grand Prix della sezione Generation Kplus, Biznaga d'oro del miglior film spagnolo a Malaga, e premio della regia al BAFICI - esce il 19 luglio con Pyramide).

Sotto i proiettori ci saranno anche due cineasti cui la manifestazione (presieduta da Laura Del Sol e programmata da José María Riba) renderà omaggio: Isabel Coixet che presenterà il suo documentario Spain in a Day e Paco León con Kiki, Love to Love .



Si segnalano inoltre Vivir y otras ficciones di Jo Sol (scoperto fuori concorso a San Sebastian, Antigone d'oro al Festival del cinema mediterraneo di Montpellier e che sarà distribuito in Francia a novembre da Les Films des deux rives) e la prima mondiale del documentario Lesa humanitat di Héctor Fáver che dà la parola alle vittime del franchismo.

Il programma di questa edizione 2017 include inoltre Demonios tus ojos di Pedro Aguilar (presentato in concorso a Rotterdam), Las furias di Miguel del Arco (un’opera prima scoperta alla Seminci di Valladolid), Alumbrar di Fernando Merinero, Manda huevos di Diego Galán, Cerca de tu casa di Eduard Cortés (proiettato in competizione a Tallin), Selfie di Victor Garcia León (menzione speciale a Malaga) e il documentario Omega del duo José Sánchez Montes - Gervasio Iglesias.

Si ricorda che questi 15 film sono stati proiettati venerdì scorso ai distributori in occasione del Rendez-vous à l'Opéra! organizzato da Ciné+, l'ICEX e Espagnolas en Paris. E venerdì 23 giugno di svolgerà Small is Biútiful che presenterà ai professionisti francesi una selezione di progetti spagnoli in cerca di partner coproduttori, distributori e venditori internazionali, un evento sul quale Cineuropa tornerà nel dettaglio.

