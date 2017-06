Il vincitore di Cannes Ruben Östlund girerà a breve Triangle of Sadness

di Jorn Rossing Jensen

14/06/2017 - Dopo The Square, il regista svedese passa dal mondo dell’arte a quello della moda

"Triangle of sadness" è un’espressione con cui i chirurghi plastici si riferiscono a un veloce trattamento di botulino per le rughe tra gli occhi. Ma è anche il titolo del prossimo film del regista svedese Ruben Östlund, che con The Square si è aggiudicato la Palma d’oro al Festival di Cannes del mese scorso.

Secondo l'agenzia svedese TT, il suo nuovo film è un dramma satirico sul mondo della moda e ruota intorno all’ossessione di questa per l’aspetto fisico. "Il personaggio principale è un modello che sta diventando calvo. È troppo presto per dire se sarà in svedese o in inglese, ma il mondo della moda è internazionale, quindi sarà comodo parlare in inglese", ha spiegato Östlund.

La rivista Cinema Scandinavia ha rivelato che nella sceneggiatura originale di Östlund il modello sulla via della calvizie è affiancato da una collega, una lesbica occupata a respingere le sfarzose avances di un riccone, ed entrambi stanno cercando un modo per fare un’uscita in grande stile dal mondo della moda, tra i lussuosi yacht hotel e le location internazionali in cui è ambientato il film.

Triangle of Sadness sarà prodotto da Erik Hemmendorff, socio di Östlund, per la loro Plattform Produktion di Stoccolma, che ha già prodotto i quattro film precedenti, tra cui Forza maggiore (2014), vincitore di 31 premi internazionali e nominato per un Golden Globe. Philippe Bober e la sua Coproduction Office coprodurranno e gestiranno le vendite internazionali.

Il quinto film di Östlund è il primo film svedese a ricevere la Palma d’oro dopo ben 25 anni. L’ultima volta era toccata a The Best Intentions del regista danese Bille August che aveva messo in scena il lavoro dell’autore-regista Ingmar Bergman, con Samuel Fröler, Pernilla August e Max von Sydow nei ruoli principali.

Stando allo Swedish Film Institute, la Coproduction Office di Parigi, tra i coproduttori del film, avrebbe venduto The Square a oltre 50 paesi nel mondo, tra cui Stati Uniti (Magnolia), Regno Unito (Curzon Artificial Eye), Germania (Alamode) e Francia/Benelux (Bac). Il film sarà disponibile in patria dal 25 agosto grazie a TriArt Film.

(Tradotto dall'inglese)