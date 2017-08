Una pioggia di titoli cade su San Sebastián

di Alfonso Rivera

04/08/2017 - L’ultimo lavoro di Wim Wenders, Submergence, aprirà la 65a edizione dell’evento basco, che ha appena annunciato altri film per la Sezione ufficiale, Pearls e Zabaltegi-Tabakalera

Il Festival di San Sebastián continua a rivelare dettagli sul programma della sua prossima 65a edizione, prevista tra il 22 e il 30 settembre. Dopo aver dato una manciata di titoli in concorso al Nuev@s Director@s (leggi la notizia) e i film spagnoli presenti nelle varie sezioni (leggi la notizia), questa settimana è stato rivelato che il regista tedesco Wim Wenders avrà l’onore di dare il via all’evento con Submergence, una coproduzione tra il suo paese, la Spagna e la Francia, con l’attrice svedese Alicia Wikander e lo scozzese James McAvoy.

Altri film che concorreranno per la Conchiglia d’oro nella Sezione ufficiale sono Le lion est mort ce soir, una coproduzione tra Francia e giappone diretta da Nobuhiro Suwa e con la leggenda vivente Jean-Pierre Léaud; il francese Le sens de la fête dell’acclamato duo Olivier Nakache e Éric Toledano (Quasi amici ); la produzione austro-tedesca Mademoiselle Paradis di Barbara Albert; Love Me Not di Alexandros Avranas; Soldiers. Story from Ferentari di Ivana Mladenovic; Sollers Point di Matt Porterfield; The Disaster Artist di James Franco; e Una especie de familia, dell’argentino Diego Lerman con l’attrice madrilena Bárbara Lennie.

Nella sezione Zabaltegi-Tabakalera troviamo The Square di Ruben Östlund, vincitore quest’anno della Palma d’Oro a Cannes, che sarà il primo film proiettato, seguito da altri come L’Amant d’un jour , produzione francese diretta da Philippe Garrel,il brasiliano In the Intense Now di Joao Moreira Salles e il russo Closeness di Kantemir Balagov.

Infine, in Pearls, il pubblico potrà apprezzare le opere che si contendono il Premio del Pubblico Città di Donostia/San Sebastián, come ad esempio BPM (Beats Per Minute) di Robin Campillo, Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, Loveless di Andrey Zvyagintsev e On Body and Soul di Ildikó Enyedi,oltre a molti altri.

Ecco la lista dei nuovi titoli previsti per il San Sebastián 2017:

Concorso

Submergence– Wim Wenders (Germania/Francia/Spagna). Film d’apertura

Le lion est mort ce soir – Nobuhiro Suwa (Francia/Giappone)

Le sens de la fête – Olivier Nakache e Éric Toledano (Francia)

Mademoiselle Paradis – Barbara Albert (Austria/Germania)

Love Me Not – Alexandros Avranas (Grecia/Francia)

Soldiers. Story from Ferentari – Ivana Mladenovic (Romania/Serbia/Belgio)

Sollers Point – Matt Porterfield (Francia/Stati Uniti)

The Disaster Artist – James Franco (Stati Uniti)

Una especie de familia – Diego Lerman (Argentina/Brasile/Polonia/Francia)

Zabaltegi – Tabakalera

The Square – Ruben Östlund (Svezia)

L’Amant d’un jour – Philippe Garrel (Francia)

In the Intense Now – Joao Moreira Salles (Brasile)

Closeness – Kantemir Bagalov (Russia)

(Tradotto dallo spagnolo)