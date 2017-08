Toronto annuncia una seconda tornata di film selezionati

di Vassilis Economou

08/08/2017 - Sono stati resi noti i titoli selezionati per Platform, TIFF Docs e Midnight Madness, con Borg/McEnroe ad aprire la 42a edizione del TIFF

Il biopic sportivo Borg/McEnroe, una coproduzione scandinava (Svezia/Danimarca/Finlandia), darà inizio alla 42a edizione del Toronto International Film Festival, il prossimo 7 settembre. Il film, diretto da Janus Metz e con Sverrir Gudnason e Shia LaBeouf, segue due dei più famosi tennisti della storia di questo sport e la loro nota rivalità, culminata nella finale di Wimbledon del 1980. Il TIFF ha annunciato anche un secondo gruppo di titoli in corsa. Il festival, che si terrà dal 7 al 17 settembre, ha già presentato i titoli selezionati per le sezioni Gala e Special Presentations (leggi la notizia) e sta ora ampliando il programma ufficiale con la lista dei titoli per il Platform, TIFF Docs e, ovviamente, Midnight Madness.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Il Platform, uno dei programmi più recenti del TIFF, si concentra sui film d’autore, con 12 opere provenienti da tutto il mondo. Il regista e autore britannico Armando Iannucci (The Thick of It, In the Loop , Veep) aprirà quest’edizione con la sua satira storico-politica, The Death of Stalin. Il suo connazionale, Clio Barnard, presenterà il suo complesso dramma, Dark River, in anteprima mondiale, mentre Euphoria, della svedese Lisa Langseth, segue la storia di due sorelle lontane, con Alicia Vikander e Eva Green nei ruoli principali. Cinque anni dopo il suo ultimo film, l’attrice e coregista francese, Joan Chemla ritorna con Si tu voyais son coeur, in cui Gael García Bernal interpreta il ruolo di protagonista. I film selezionati competeranno per il Platform Prize, che sarà attribuito da una giuria di cineasti, che include Chen Kaige, Małgorzata Szumowska e Wim Wenders.

La sezione documentari vanta una notevole line-up, che comprende 23 film su una gamma di tematiche molto ampia. Particolare attenzione è riservata a personaggi famosi come Grace Jones, Eric Clapton, Sammy Davis, Jr, Jane Goodall e Jim Carrey, ma la selezione dà importanza anche a prominenti personalità della cultura afroamericana. TIFF Docs continua, poi, a presentare film su soggetti politici (Azmaish, The Final Year, The China Hustle) e sociali (Makala , Cocaine Prison), e anche il sequel di un film di successo, come Super Size Me 2: Holy Chicken! di Morgan Spurlock, è tra i documentari selezionati.

Ultima ma non per importanza, una delle sezioni più iconiche del TIFF, Midnight Madness, che sta attraversando significativi cambiamenti. Dopo vent’anni, Colin Geddes sta per cedere il passo a Peter Kuplowsky, che si occuperà della programmazione di questa sezione. Senza voler stravolgere quello che Midnight Madness rappresenta, Kuplowsky mira a mantenerne lo spirito, con film ruggenti come Laissez bronzer les cadavres e The Crescent, oltre ad alcuni horror classici come The Ritual. Kuplowsky ha anche intenzione di presentare e spingere alcuni nuovi filmmaker, sperando di lasciare a bocca aperta il pubblico degli amanti dei film di genere del TIFF.

Ecco la lista completa dei film annunciati:

Gala (Film d’apertura)

Borg/McEnroe - Janus Metz (Svezia/Danimarca/Finlandia)

Platform

Beast – Michael Pearce (Regno Unito)

Brad's Status – Mike White (Stati Uniti)

Jusqu'à la garde – Xavier Legrand (Francia) Jusqu'à la garde (?)

Dark River – Clio Barnard (Regno Unito)

The Death of Stalin – Armando Iannucci (Francia/ Regno Unito /Belgio)

Euphoria – Lisa Langseth (Svezia/Germania)

Si tu voyais son coeur – Joan Chemla (Francia)

Mademoiselle Paradis – Barbara Albert (Austria/Germania)

Razzia – Nabil Ayouch (Francia)

The Seen and Unseen – Kamila Andini (Indonesia)

Sweet Country – Warwick Thornton (Australia)

What Will People Say – Iram Haq (Norvegia/Germania/Svezia)

TIFF Docs

Azmaish: A Journey through the Subcontinent – Sabiha Sumar (Pakistan)

BOOM FOR REAL The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat – Sara Driver (Stati Uniti)

The China Hustle – Jed Rothstein (Stati Uniti)

Cocaine Prison – Violeta Ayala (Australia/Bolivia/Francia/ Stati Uniti)

Eric Clapton: Life in 12 Bars – Lili Fini Zanuck (Regno Unito)

Ex Libris - The New York Public Library – Frederick Wiseman (Stati Uniti)

The Final Year – Greg Barker (Stati Uniti)

The Gospel According to André – Kate Novack (Stati Uniti)

Grace Jones: Bloodlight and Bami – Sophie Fiennes (Regno Unito /Irlanda)

Jim & Andy: the Great Beyond - the story of Jim Carrey & Andy Kaufman featuring a very special, contractually obligated mention of Tony Clifton – Chris Smith (Stati Uniti /Canada)

Jane – Brett Morgen (Stati Uniti)

The Judge – Erika Cohn (Palestina/ Stati Uniti)

The Legend of the Ugly King – Hüseyin Tabak (Germania/Austria)

Muchos hijos, un mono y un castillo – Gustavo Salmerón (Spagna)

Love Means Zero – Jason Kohn (Stati Uniti)

Makala – Emmanuel Gras (Francia)

Of Sheep and Men – Karim Sayad (Svizzera/Qatar)

One of Us – Heidi Ewing, Rachel Grady (Stati Uniti)

The Other Side of Everything – Mila Turajlić (Serbia/Francia/Qatar)

Sammy Davis, Jr.: I’ve Gotta Be Me – Sam Pollard (Stati Uniti)

Scotty and the Secret History of Hollywood – Matt Tyrnauer (Stati Uniti)

Silas – Anjali Nayar, Hawa Essuman (Canada/Sud Africa/Kenya)

Super Size Me 2: Holy Chicken! – Morgan Spurlock (Stati Uniti)

Midnight Madness

Bodied – Joseph Kahn (Stati Uniti)

Brawl in Cell Block 99 – S. Craig Zahler (Stati Uniti)

The Crescent – Seth A. Smith (Canada)

The Disaster Artist – James Franco (Stati Uniti)

Downrange – Ryuhei Kitamura (Stati Uniti)

Great Choice – Robin Comisar (Stati Uniti)

Laissez bronzer les cadavres – Hélène Cattet, Bruno Forzani (Belgio/Francia)

Mom and Dad – Brian Taylor (Stati Uniti)

Revenge – Coralie Fargeat (Francia)

The Ritual – David Bruckner (Stati Uniti)

Vampire Clay – Sôichi Umezawa (Giappone)

(Tradotto dall'inglese)