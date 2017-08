Glory trionfa al Montenegro Film Festival

di Vladan Petkovic

08/08/2017 - Il film di Petar Valchanov e Kristina Grozeva vince ben quattro premi all’evento cinematografico internazionale più longevo del paese

Il 31° Montenegro Film Festival a Herceg Novi, l’evento cinematografico internazionale più longevo del paese, ha avuto luogo dal primo al 7 agosto, concludendosi nella serata di domenica con Glory di Petar Valchanov e Kristina Grozeva, vincitore del Grand Prix - Golden Mimosa per il miglior film, del Golden Mimosa per la migliore sceneggiatura e del Golden Mimosa per la migliore attrice, Margita Gosheva, oltre al Premio FEDEORA.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Hana Jušić è stata incoronata migliore regista per Quit Staring at My Plate , mentre il premio per il miglior attore è andato alla squadra del regista bosniaco Alen Drljević per Men Don't Cry , premiato anche a Karlovy Vary.

Nel concorso Kino Orjen, dedicato a film con un approccio stilistico audace o di genere, il Premio al miglior film, che prende il nome dal leggendario regista montenegrino Živko Nikolić, è andato a Goran , di Nevio Marasović.

Il Montenegro Film Festival è molto cambiato negli anni, sia in termini di gestione che di concept, ma rimane uno dei favoriti del pubblico, soprattutto perché il paese è stato molto poco rappresentato negli ultimi dieci anni.

Quest’anno, sotto la guida di tre cineasti, la produttrice Jelena Mišeljić in qualità di responsabile della programmazione, e i registi Ivan Marinović e Dušan Kasalica, rispettivamente programmatori per quanto riguarda i lungometraggi e i film di scuola, sembra che il festival si stia rimettendo in carreggiata, il che dovrebbe assicurare un futuro con maggiori garanzie.

“La squadra del Montenegro film festival ha ricevuto un nuovo slancio quest’anno, e abbiamo lavorato duro per l’internazionalizzazione del festival e la sua apertura verso il mondo. È nostra intenzione farlo diventare uno dei migliori eventi estivi, per gli anni a venire”, ha detto Marinović a Cineuropa.

Ecco la lista completa dei premi:

Grand Prix - Golden Mimosa per il miglior film

Glory - Petar Valchanov, Kristina Grozeva (Bulgaria/Grecia)

Golden Mimosa per il miglior regista

Hana Jušić - Quit Staring at My Plate (Croazia/Danimarca)

Golden Mimosa per la miglior sceneggiatura

Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Decho Taralezhkov – Glory

Golden Mimosa per la migliore attrice

Margita Gosheva – Glory

Golden Mimosa per il miglior attore

Collettivo - Men Don't Cry (Bosnia ed Erzegovina/Slovenia/Croazia/Germania/Serbia)

Golden Mimosa per la migliore fotografia

Christos Karamanis- Suntan (Grecia/Germania)

Premio FEDEORA

Glory - Petar Valchanov, Kristina Grozeva

Živko Nikolić Award per il miglior film nel programma Kino Orjen

Goran - Nevio Marasović (Croazia)

Miglior documentario

Close Ties - Zofia Kowalewska (Polonia) (cortometraggio)

Premio della giuria nel programma Documentari

Merry-Go-Round - Luka Popadić(Serbia)

Menzione speciale nel programma Documentari

Borders - Damjan Kozole (Slovenia)

Migliore film di scuola

Anna - Or Sinai (Israel)

Menzione speciale nel programma Film di scuola

The Sky - Juš Premov (Slovenia)

Thirst - Nikola Vučinić (Montenegro)

(Tradotto dall'inglese)