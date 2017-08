Il Premio Audentia di Eurimages va a Milla

di Cineuropa

11/08/2017 - LOCARNO 2017: Il film di Valérie Massadian, selezionato per la sezione Cineasti del presente, riporta a casa il Premio per la migliore regista

Il Fondo Eurimages del Consiglio d'Europa e il Festival del Film Locarno hanno rivelato il nome del vincitore della seconda edizione del Premio Audentia per la migliore regia al femminile. La vincitrice del 2017 è Valérie Massadian con il suo film Milla . L’annuncio è stato fatto giovedì sera, durante una prestigiosa cerimonia in Piazza Grande, nel corso della 70a edizione del festival.

L’attrice iraniana Goldshifteh Farahani ha presentato una statuetta realizzata della scultrice Ewa Rossano e un certificato a testimonianza del premio di 30.000 euro destinato a Valérie Massadian. Nel ricevere il premio, Massadian ha commentato: “le registe sono qui e ci resteranno.“

La giuria, composta anche da Rachel Schmid (rappresentante svizzera di Eurimages), Marie-Pierre Vallé (capo del dipartimento acquisti della Wild Bunch) e Roger Garcia (direttore esecutivo dell’Hong Kong International Film Festival), ha osservato che “il film di Massadian rappresenta con potenza una protagonista forte, messa a dura prova dalla vita ma pronta a combatterla. Lo stile narrativo e i dialoghi limitati possono essere considerati un contributo a questo travolgente universo, in cui il pubblico viene trascinato.”

In totale, sono stati nominati per il premio 10 film (leggi la notizia). L’anno scorso, il Premio Audentia era in collaborazione con l’Istanbul Film Festival (vincitore era stato The Magic Mountain di Anca Damian – leggi la notizia). Sono in corso le trattative per stabilire con quale festival collaborerà Eurimages nel 2018.

(Tradotto dall'inglese)