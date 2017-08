Mrs. Fang di Wang Bing si aggiudica il Pardo d’oro a Locarno

di Giorgia Del Don

14/08/2017 - LOCARNO 2017: La coproduzione fra Francia, Cina e Germania del regista cinese ottiene la ricompensa suprema al Locarno Festival. Premio speciale della giuria per Good Manners

La giuria del Concorso internazionale del 70. Locarno Festival capitanata dal regista francese Olivier Assayas, e formata dai registi Jean-Stéphane Bron e Miguel Gomes, insieme al produttore greco Christos Konstantakopoulos e dall’attrice austriaca Birgit Minichmayr, ha premiato tre film coraggiosi sia dal punto contenutistico che formale.

Il documentario shock (che non ha mancato di dividere pubblico e critica) Mrs. Fang di Wang Bing, che dipinge gli ultimi giorni di una contadina cinese paralizzata dall’Alzheimer, si è così aggiudicato il Pardo d’Oro. Ad accompagnarlo sul podio l’inclassificabile coproduzione fra Brasile e Francia Good Manners dell’esplosivo duo di registi Juliana Rojas e Marco Dutra che riceve l’ambito Premio speciale della giuria, mentre il Pardo per la miglior regia va al radicale regista francese F.J. Ossang per 9 doigts , road movie marittimo in bianco e nero dagli accenti noir.

Europei anche i vincitori del Pardo per la miglior interpretazione femminile e maschile che sono andati alla sempre potente Isabelle Huppert per la sua interpretazione di un’eccentrica insegnante di scienze in Madame Hyde di Serge Bozon, e a Elliott Crosset Hove per Winter Brothers dell’islandese Hlynur Pálmason (che riceve anche una menzione speciale della Giuria ecumenica e il Primo Premio della Giuria dei giovani).

Il concorso Cineasti del presente ha visto salire sul podio fra gli altri il regista bulgaro Ilian Metev per il suo 3/4 che si è aggiudicato il Pardo d’Oro, Milla coproduzione franco portoghese di Valérie Massadian (Premio speciale della giuria Ciné+) che si è anche aggiudicata il premio Audentia Eurimages (leggi la news), e il magnifico Damned Summer , primo lungometraggio del giovane regista portoghese Pedro Cabeleira (Menzione Speciale).

Grande successo europeo anche per quanto riguarda il concorso First Feature che vede sul palco: Scary Mother , coproduzione fra Georgia e Estonia di Ana Urushadze, Premio per la miglior opera prima, Meteors (Paesi Bassi/Turchia) di Gürcan Keltek, Swatch Art Peace Hotel Award, e lo svizzero Those Who Are Fine , primo lungometraggio del giovane regista Cyril Schäublin che riceve una Menzione Speciale.

La Piazza Grande ha infine deciso di omaggiare con il Variety Piazza Grande Award il dramma ad alta quota Three Peaks del tedesco Jan Zabeil. Un film ideale per una cornice maestosa come quella della piazza locarnese.

I vincitori dei premi della 70 edizione del Festival Locarno:

Concorso internazionale

Pardo d’Oro

Mrs. Fang – Wang Bing (Francia/Cina/Germania)

Premio speciale della giuria

Good Manners - Juliana Rojas, Marco Dutra (Brasile/Francia)

Pardo per la miglior regia

9 doigts – F.J. Ossang (Francia/Portogallo)

Pardo per la miglior interpretazione femminile

Isabelle Huppert - Madame Hyde (Francia)

Pardo per la miglior interpretazione maschile

Elliott Crosset Hove - Winter Brothers (Danimarca/Islanda)

Cineasti del presente

Pardo d’oro Cineasti del presente

3/4 – Ilian Metev (Bulgaria/Germania)

Premio speciale della giuria Ciné+ Cineasti del presente

Milla – Valérie Massadian (Francia/Portogallo)

Premio per il miglior regista emergente – Città e Regione di Locarno

Kim Dae-Hwan - The First Lap (Corea del Sud)

Menzioni Speciali

Distant Constellation – Shevaun Mizrahi (Stati Uniti/Turchia/Paesi Bassi)

Damned Summer – Pedro Cabeleira (Portogallo)

Signs of Life

Signs of Life Award Electronic-Art.Foundation per il miglior film

Cocote – Nelson Carlo De Los Santos Arias (Repubblica Dominicana/Argentina/Gemania/Qatar)

Fundación Casa Wabi – Mantarraya Award

Dane Komljen – Phantasiesätze (Germania/Danimarca) (cortometraggio)

Menzione Speciale

Era uma vez Brasília – Adirley Queirós (Brasile/Portogallo)

First Feature

Swatch First Feature Award

Scary Mother – Ana Urushadze (Georgia/Estonia)

Swatch Art Peace Hotel Award

Meteors - Gürcan Keltek (Paesi Bassi/Turchia)

Menzione speciale

Those Who Are Fine – Cyril Schäublin (Svizzera)

Pardi di domani – Concorso internazionale cortometraggi

Pardino d’oro per il miglio cortometraggio internazionale – Premio SRG SSR

António e Catarina – Cristina Hanes (Portogallo)

Pardino d’argento SRG SSR per il Concorso internazionale

Shmama – Miki Polonski (Israele)

Cortometraggio presentato dal Locarno Festival agli European Film Award – Premio Pianifica

Jeune homme à la fenêtre – Loukianos Moshonas (Francia)

Premio Medien Patent Verwaltung AG

Kapitalistis – Pablo Muñoz Gomez (Belgio/Francia)

Menzione speciale

Armageddon 2 – Corey Huughes (Cuba)

Pardi di domani – Concorso nazionale cortometraggi

Pardino d’oro per il miglior cortometraggio svizzero – Premio Swiss Life

Rewind Forever – Justin Stoneham (Svizzera)

Pardino d’argento Swiss Life per il Concorso nazionale

59 Secondes – Mauro Carraro (Svizzera)

Best Swiss Newcomer Award

Les intranquilles – Magdalena Froges (Svizzera)

Altri premi

Prix du Public UBS – Piazza Grande

The Big Sick – Michael Showalter (Stati Uniti)

Variety Piazza Grande Award

Three Peaks – Jan Zabeil (Germania/Italia)

Premio FIPRESCI

Dragonfly Eyes – Xu Bing (Cina/Stati Uniti)

Europa Cinemas Label

Winter Brothers – Hlynur Pálmason

Premio ecumenico

Lucky – John Carroll Lynch (Stati Uniti)

Menzione speciale

Winter Brothers – Hlynur Pálmason

Dragonfly Eyes – Xu Bing

Semaine de la critique

Premio SRG SSR/Semaine de la critique

The Family - Rok Bicek (Slovenia/Austria)

Premio Zonta Club Locarno

Señorita María, La falda de la montaña – Rubén Mendoza (Colombia)