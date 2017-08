C’est ça l’amour: riprese imminenti per Claire Burger

di Fabien Lemercier

14/08/2017 - Bouli Lanners è il volto principale del primo lungometraggio in solitaria della regista di Party Girl. Una produzione Dharamsala, venduta da Indie Sales

Primo ciack il 14 agosto a Forbach per C’est ça l’amour, il secondo lungometraggio di Claire Burger e il suo primo in solitaria, dopo Party Girl (Caméra d’Or e premiato a Un Certain Regard a Cannes nel 2014, nominato ai César 2015 come Miglior primo film) che aveva diretto con Marie Amachoukeli e Samuel Theis. Nel cast figurano in particolare il belga Bouli Lanners (Magritte 2013 come Miglior attore non protagonista per Un sapore di ruggine e ossa e nominato nella stessa categoria nel 2012 per Kill Me Please e nel 2014 per 11.6, nominato ai Magritte 2015 e 2016 come Migliore attore per Lulu femme nue e Tous les chats sont gris ) e la giovane francese Justine Lacroix.

Scritta dalla regista, la sceneggiatura è incentrata su Mario, un uomo che deve occuparsi della sua casa da quando sua moglie se ne è andata. Si ritrova a crescere le sue due figlie, adolescenti in piena crisi. Frida, 14 anni, lo accusa della partenza di sua madre. Niki, 17 anni, sogna di andarsene di casa. Mario, da parte sua, aspetta sempre che sua moglie torni.

Prodotto da Isabelle Madelaine per Dharamsala, C’est ça l’amour è coprodotto da Arte France Cinéma, Mars Films, (che si occuperà della distribuzione nelle sale francesi) e dai belgi di Scope Pictures. Preacquistato da Canal+ e Ciné+, il film ha anche il sostegno dell’anticipo sugli incassi del CNC e della regione Grand Est, dove avranno luogo le otto settimane di riprese. Le vendite internazionali saranno gestite da Indie Sales.

Dharamsala ha prodotto anche Augustine e Maryland di Alice Winocour, Mascarades e L’Oranais di Lyes Salem, Avril e Poupoupidou di Gérald Hustache-Mathieu, e Bébé Tigre di Cyprien Vial.

(Tradotto dal francese)