Ultra: nella mente e nel corpo degli ultramaratoneti

di Vladan Petkovic

16/08/2017 - Il documentario di Balazs Simonyi va alla scoperta dell'ultramaratona, una disciplina in cui gli atleti corrono continuativamente per più di 200 km o per 24 ore, e di chi la pratica

Il titolo del nuovo documentario del regista ungherese Balazs Simonyi, Ultra (in concorso al Sarajevo Film Festival dopo la prima mondiale a Visions du Réel), si riferisce all'ultramaratona, una disciplina in cui gli atleti corrono continuativamente per più di 200 km o per 24 ore. Una delle più importanti gare di questo tipo è la Spartathlon, ispirata al viaggio di un messaggero ateniese inviato a Sparta per chiedere aiuto durante la guerra con i Persiani a Maratona. Secondo Erodoto, Filippide arrivò a Sparta, a 246 km da Atene, il giorno dopo la sua partenza. E questo è lo scopo anche dei corridori che ogni anno prendono parte alla gara su questo storico percorso, cercando di raggiungere Sparta in 36 ore.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Simonyi stesso ha partecipato quattro volte alla gara, per cui si tratta di un soggetto molto personale per il regista. E questo è il suo modo di affrontarlo. Oltre il regista stesso, le riprese seguono molti altri corridori: Gilles, un padre francese, e il suo figlio Angel, la signora Annett, tedesca di mezza età, e il suo compagno ungherese Bela che corre la sua Spartathlon privata. Secondo il regolamento, infatti, gli atleti che non riescono a portare a termine la corsa per più di cinque volte non possono più partecipare, e Bela, con il pieno supporto di sua moglie, organizza la sua corsa personale due giorni dopo l'evento ufficiale.

Passando da un protagonista all'altro, Simonyi evidenzia il sacrificio e l'impegno sovrumani necessari per partecipare alla gara. Ferite, disidratazione, vomito, tutto è mostrato nel dettaglio. Ma, più importante, il regista si addentra nella mente e nei cuori dei suoi eroi per mostrare cosa li spinge a uno sforzo tanto estremo, riportando alla luce loro vecchie registrazioni e filmando i dialoghi degli atleti con le loro famiglie. Spesso usa anche i suoni provenienti dai microfoni incollati al corpo dei partecipanti mentre corrono o, a volte, mentre si trascinano, cosicché possiamo sentirli respirare o ansimare.

Il regista è l'unico partecipante a interagire direttamente con la telecamera, se non consideriamo le mogli di Gilles e Bela, che li seguono in auto. Simonyi ci dà un'idea di quello che accade nella mente di un corridore; soprattutto li sentiamo lamentarsi dei loro dolori fisici, ma col passare del tempo cominciano a essere sempre più presi da questioni esistenziali tra l'amaro e l'ironico, come “Perché lo sto facendo? Non lo rifarò mai più... Chi sono, comunque?”.

Le lunghe scene della corsa sono inframezzate da vedute aeree della zona che stanno attraversano, il che serve sia come pausa, sia per rendersi conto delle distanze che gli atleti devono coprire. Queste vedute hanno anche la funzione di offrire uno sguardo globale su uno degli eventi sportivi più estremi al mondo.

Ultra è una coproduzione dell'ungherese Speak Easy Project, della greca Anemon Productions e di HBO Europe; gestita a livello internazionale da CAT&Docs.

(Tradotto dall'inglese)