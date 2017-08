Western e la doppia vittoria al New Horizons Film Festival

di Dorota Hartwich

16/08/2017 - Il film di Valeska Grisebach, grande vincitore della 17a edizione del festival di Breslavia, ha chiuso l'evento domenica scorsa

Western è stato il grande vincitore della 17a edizione del New Horizons Film Festival di Breslavia, che ha avuto luogo dal 3 al 13 agosto. Il film, presentato a Un Certain Regard del 70o Festival di Cannes, segna il ritorno della regista tedesca Valeska Grisebach dopo 10 anni di silenzio. Scoperta a Toronto con Be My Star nel 2001, il pubblico berlinese ha poi potuto apprezzarla per Desiderio in concorso al festival nel 2006, ottenendo anche il Premio speciale della giuria alla 22a edizione del Festival di Varsavia, nel 2006. Il film è stato insignito anche del Grand Prix (20.000 euro) e del Premio FIPRESCI.

"Western ci propone un nuovo orizzonte per l'uso creativo di un genere classico, il western, per descrivere un universo contemporaneo segnato dalla paura dello straniero e dal confronto delle culture, un universo nel quale la comunicazione è dura ma possibile" ha detto Ruben Demasure, membro della giuria FIPRESCI.

La giuria del concorso ha ritenuto di dare una mezione d'onore a All The Cities of The North , primo lungometraggio del regista bosniaco Dane Komljen, che ha avuto la sua prima al festival di Locarno, l'anno scorso. "È un film eccezionale, una sorta di autoriflessione che si sviluppa sotto gli occhi dello spettatore. Un film molto delicato, che ha allo stesso tempo uno spirito molto forte" ha detto Gastón Solnicki, regista e produttore argentino, membro della giuria del concorso ufficiale.

Una menzione speciale della giuria FIPRESCI è andata a Winter Brothers di Hlynur Pálmason. Il pubblico ha scelto invece di dare il suo premio a Photon del regista polacco Norman Leto, un patchwork di documentario, finzione e animazione, un gioco sotto forma di conferenza sperimentale in cui lo spettatore è invitato al viaggio, dall'origine dell'esistenza alla visione di un futuro post umano.

Grand Prix

Western - Valeska Grisebach (Germania/Bulgaria/Austria)

Menzione d'onore

All The Cities of The North - Dane Komljen (Serbia/Bosnia ed Erzegovina/Montenegro)

Premio FIPRESCI

Western - Valeska Grisebach

Menzione d'onore FIPRESCI

Winter Brothers - Hlynur Pálmason (Danimarca/Islanda)

Pemio del pubblico

Photon - Norman Leto (Polonia)

