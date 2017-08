Home di Fien Troch in cima alle nomination per gli Ensors 2017

di Aurore Engelen

16/08/2017 - Il 16 settembre prossimo avrà luogo la cerimonia degli Ensors, i premi del cinema belga fiammingo. Home, seguito da vicino da Le Ciel Flamand, domina le nomination

Il 16 settembre si terrà l'ottava cerimonia degli Ensors. L'ultimo film di Fien Troch, Home , Premio per la migliore regia l'anno scorso a Venezia, guida le danze con 10 nomination, seguito da vicino da Le Ciel Flamand di Peter Monsaert (9 nomination). Un re allo sbando è il terzo film nominato nella categoria Miglior film. Il film di Jessica Woodworth e Peter Brosens è nominato anche nella categoria Miglior sceneggiatura e una nomination va senza dubbio a Peter Van Den Begin per la categoria Miglior attore.

Home, film sull'adolescenza, vede il suo giovane cast (Loïc Bellemans, Mistral Guidotti, Sebastian Van Dun, Lena Suijkerbuijk) in prima linea per le categorie Miglior attore, Miglior attrice e, senza dubbio, Miglior promessa. Ancora tra i giovani attori, Lina El Arabi, scoperta quest'inverno in Noces di Stephan Streker, riporterà un Premio per una performance speciale. Da notare anche le numerose nomination per Le Passé devant nous , primo film di Nathalie Teirlinck.

Gli Ensors tributeranno un premio anche alla Migliore coproduzione con la Vallonia, per il quale concorreranno i seguenti film: La ragazza senza nome di Luc e Jean-Pierre Dardenne, Angle mort di Nabil Ben Yadir, Mal de pierres di Nicole Garcia (film francese, ma coprodotto nelle Fiandre e Vallonia) e Noces di Stephan Streker.

Al contrario dei loro omologhi francofoni, i premi Magritte, che sono attribuiti da un'Accademia composta di professionisti dell'audiovisivo, gli Ensors sono assegnati da una giuria di otto professionisti del mondo delle arti e della comunicazione, che cambia ogni anno. Lo scorso anno, il film di Robin Pront, Le Ardenne – Oltre i confini dell'amore , si è aggiudicato le principali statuette, 7 in tutto, tra cui Miglior film, Miglior sceneggiatura e Miglior attore.

Ecco le nomination agli Ensors 2017:

Miglior film

Home - Fien Troch

Un re allo sbando - Peter Brosens, Jessica Woodworth

Le Ciel Flamand - Peter Monsaert

Miglior regista

Bavo Defurne - Souvenir

Fien Troch - Home

Peter Monsaert - Le Ciel Flamand

Miglior sceneggiatura

Jessica Woodworth & Peter Brosens -Un re allo sbando

Fien Troch & Nico Leunen - Home

Peter Monsaert - Le Ciel Flamand

Miglior attore

Loïc Bellemans, Mistral Guidotti, Sebastian Van Dun - Home

Peter Van den Begin -Un re allo sbando

Kévin Azaïs - Souvenir

Miglior attrice

Alexandra Lamy - Vincent and the end of the world

Lena Suijkerbuijk - Home

Sara Vertongen - Le Ciel Flamand

Miglior attore non protagonista

Flor Decleir - Speechless

Rik Van Uffelen - Speechless

Wim Willaert - Le Ciel Flamand

Miglior attrice non protagonista

Esra Vandenbussche - Le Ciel Flamand

Karlijn Sileghem - Home

Els Deceukelier - Home

Miglior direttore della fotografia

Danny Elsen - De Premier

David Williamson - Le Ciel Flamand

Menno Mans - My First Highway

Miglior promessa

Lena Suijkerbuijk, Loïc Bellemans, Mistral Guidotti, Sebastian Van Dun - Home

Esra Vandenbussche - Le Ciel Flamand

Kevin Meul - My First Highway

Nathalie Teirlinck - Le Passé devant nous

Zuri François - Le Passé devant nous

Migliori musiche

Brent Vanneste - My First Highway

John Parish - Le Passé devant nous

Johnny Jewel - Home

Miglior direzione artistica

André Fonsny - Souvenir

Kurt Loyens - Storm

Pepijn Van Looy - My First Highway

Miglior montaggio

Alain Dessauvage - Le Ciel Flamand

Nico Leunen - Home

Philippe Ravoet - Menace sur la Maison-Blanche

Migliori costumi

Christophe Pidre & Florence Scholtes - Souvenir

Tine Deseure - Crimi Clowns 2.0: Scum

Vanessa Evrard - Le Passé devant nous

Miglior trucco

Esther De Goey - Menace sur la Maison-Blanche

Mike Caprino - Souvenir

Petya Simeonova - Un re allo sbando

Performance speciale

Lina El Arabi - Noces

Miglior film di giovani

Cloudboy - Meikeminne Clinckspoor

De D5R, de film - David Madder, Camiel Scheer

Ghost Rockers, Voor Altijd? - Geert Jan Booy

Storm - Dennis Bots

Miglior coproduzione con i Paesi Bassi

Brimstone - Martin Koolhoven (Paesi Bassi/Francia/Regno Unito/Svezia/Belgio/Germania)

Layla M. - Mijke de Jong (Paesi Bassi/Belgio/Germania/Giordania)

Monk - Ties Schenk (Belgio/Paesi Bassi)

Miglior coproduzione con la Vallonia

La ragazza senza nome - Luc et Jean-Pierre Dardenne (Belgio/Francia)

Blind spot - Nabil Ben Yadir (Belgio)

Mal de pierres - Nicole Garcia (Francia/Belgio)

Noces - Stephan Streker (Belgio/Francia/Lussemburgo/Pakistan)

(Tradotto dal francese)