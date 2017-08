15 documentari per gli European Film Awards

di Cineuropa

16/08/2017 - A partire da queste nomination, i membri dell'EFA eleggeranno lo European Documentary 2017 che sarà annunciato durante la cerimonia di premiazione del 9 dicembre, a Berlino

La Film Academy e la EFA Productions hanno annunciato la EFA Documentary Selection, una lista di 15 documentari europei in lizza per la nomination agli European Film Awards di quest'anno. Dieci festival dedicati al documentario hanno inviato ognuno un film che ha avuto la sua anteprima mondiale all'ultima edizione. Scelti in collaborazione con lo European Documentary Network - EDN, i festival in questione sono: IDFA, CPH:DOX, Visions du Réel, DokLeipzig, Docslisboa, Thessaloniki Documentary Film Festival, Jihlava, Cinéma du Réel, Krakow Film Festival e Sheffield Doc/Fest.

Sulla base delle loro proposte e di altri film presentati autonomamente, il comitato per i documentari, formato dai membri del consiglio EFA Roberto Cicutto (Italia), Vanessa Henneman (Paesi Bassi) e Marek Rozenbaum (Israele), dalla commissioning editor Sari Volanen (YLE, Finlandia) e dall'esperto di documentari Paul Pauwels (European Documentary Network, Belgio), ha stabilito la EFA Documentary Selection.

Ora starà ai membri EFA votare i 5 documentari finalisti. Sulla base di queste nomination, eleggeranno poi lo European Documentary 2017, che sarà annunciato durante la cerimonia di premiazione del 9 dicembre, a Berlino.

Ecco i titoli dei documentari selezionati:

Austerlitz - Sergei Loznitsa (Germania)

Communion - Anna Zamecka (Polonia)

Dead Donkeys Fear No Hyenas - Joakim Demmer (Svezia/Germania/Finlandia)

How to Meet a Mermaid - Coco Schrijber (Paesi Bassi/Danimarca)

La Chana - Lucija Stojevic (Spagna/Islanda/Stati Uniti)

Liberami - Federica Di Giacomo (Italia/Francia)

Nothingwood - Sonia Kronlund (Francia/Germania)

In Loco Parentis - Neasa Ní Chianáin, David Rane (Irlanda/Spagna)

Stranger in Paradise - Guido Hendrikx (Paesi Bassi)

Taste of Cement - Ziad Kalthoum (Germania/Libano/Siria/Emirati Arabi Uniti/Qatar)

The Good Postman - Tonislav Hristov (Finlandia/Bulgaria)

Le Vénérable W. - Barbet Schroeder (Francia/Svizzera)

The War Show - Andreas Dalsgaard & Obaidah Zytoon (Danimarca/Siria/Finlandia)

Ultra - Balazs Simonyi (Ungheria/Grecia)

West of the Jordan River - Amos Gitai (Francia)

