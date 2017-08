Toronto fa posto ad altri titoli europei

di David González

16/08/2017 - Il festival canadese proietterà altri film provenienti dall'Europa, tra cui molti in anteprima mondiale

La 42a edizione del Toronto International Film Festival, che va dal 7 al 17 settembre, ha annunciato i film selezionati per le sezioni Masters, Contemporary World Cinema e Wavelenghts, oltre ad un nuovo gruppo di titoli selezionati per il Gala e le Special Presentations.

Ricordiamo le anteprime mondiali del nuovo film di Bille August (55 Steps), di Paolo e Vittorio Taviani (Una questione privata), di Michael Noer (Papillon), di Urszula Antoniak (Beyond Words), di Rebecca Daly (Good Favour), tra molti altri. Ci saranno anche altri film già annunciati per Venezia e San Sebastián.

Ecco la lista dei film selezionati:

Gala Presentations

55 Steps- Bille August (Germania/Belgio)

Chappaquiddick - John Curran (Stati Uniti)

Hochelaga, Terre des âmes - François Girard (Canada)

My Days of Mercy - Tali Shalom-Ezer (Stati Uniti)

The Leisure Seeker - Paolo Virzì (Italia)

Three Christs - Jon Avnet (Stati Uniti)

Special Presentations

The Captain - Robert Schwentke (Germania/Francia/Polonia)

The Conformist - Cai Shangjun (Cina)

The Cured - David Freyne (Irlanda/Regno Unito/Francia)

The Escape - Dominic Savage (Regno Unito)

The Florida Project - Sean Baker (Stati Uniti)

Foxtrot - Samuel Maoz (Israele/Germania/Francia/Svizzera)

I Love You, Daddy - Louis C.K. (Stati Uniti)

In the Fade - Fatih Akin (Germania/Francia)

Journey's End - Saul Dibb (Regno Unito)

The Killing of a Sacred Deer - Yorgos Lanthimos (Irlanda/Regno Unito)

Kodachrome - Mark Raso (Canada/Stati Uniti)

Lean On Pete - Andrew Haigh (Regno Unito)

Loving Pablo - Fernando León de Aranoa (Spagna/Bulgaria)

Michael Jackson's Thriller 3D - John Landis (Stati Uniti)

Making of Michael Jackson's Thriller - Jerry Kramer (Stati Uniti)

Manhunt - John Woo (Hong Kong/Cina)

Mark Felt - The Man Who Brought Down the White House - Peter Landesman (Stati Uniti)

Marrowbone - Sergio G. Sánchez (Spagna)

Molly's Game - Aaron Sorkin (Stati Uniti)

El autor - Manuel Martín Cuenca (Spagna)

Number One - Tonie Marshall (Francia)

On Chesil Beach - Dominic Cooke (Regno Unito)

Outside In - Lynn Shelton (Stati Uniti)

Papillon - Michael Noer (Serbia/Montenegro/Malta)

Le Fidèle - Michaël R. Roskam (Belgio/Francia)

Radiance - Naomi Kawase (Giappone/Francia)

Formidabile - Michel Hazanavicius (Francia)

Three Peaks - Jan Zabeil (Germania/Italia)

Unicorn Store - Brie Larson (Stati Uniti)

Who We Are Now - Matthew Newton (Stati Uniti)

You Disappear - Peter Schønau Fog (Danimarca/Svezia)

Youth - Feng Xiaogang (Cina)

Masters

The Day After - Hong Sangsoo (Corea del sud)

Visages, villages - Agnès Varda, JR (Francia)

First Reformed - Paul Schrader (Stati Uniti)

Happy End - Michael Haneke (Francia/Austria/Germania)

La Villa - Robert Guédiguian (Francia)

Loveless - Andrey Zvyagintsev (Russia/Francia/Belgio/Germania)

L'altro volto della speranza - Aki Kaurismäki (Finlandia/Germania)

Our People Will Be Healed - Alanis Obomsawin (Canada)

Una questione privata - Paolo Taviani, Vittorio Taviani (Italia/Francia)

The Third Murder - Hirokazu Kore-eda (Giappone)

Zama - Lucrecia Martel (Argentina/Brasile/Spagna/Francia/Paesi Bassi/Messico/Portogallo/Stati Uniti)

Contemporary World Cinema

A Ciambra - Jonas Carpignano (Italia/Francia/Stati Uniti/Germania)

Una especie de familia - Diego Lerman (Argentina/Brasile/Francia/Polonia)

Alanis - Anahí Berneri (Argentina)

Ana, mon amour - Călin Peter Netzer (Romania/Germania/Francia)

Angels Wear White - Vivian Qu (Cina/Francia)

April’s Daughter - Michel Franco (Messico)

Arrhythmia - Boris Khlebnikov (Russia/Finlandia/Germania)

Beyond Words - Urszula Antoniak (Paesi Bassi/Polonia)

Birds Without Names - Kazuya Shiraishi (Giappone)

Breath - Simon Baker (Australia)

Dark is the Night - Adolfo Alix Jr. (Filippine)

Directions - Stephan Komandarev (Bulgaria/Germania/Macedonia)

Disappearance - Boudewijn Koole (Paesi Bassi/Norvegia)

Euthanizer - Teemu Nikki (Finlandia)

Félicité - Alain Gomis (Francia/Senegal/Belgio/Germania/Libano)

Good Favour - Rebecca Daly (Irlanda/Belgio/Danimarca/Paesi Bassi)

Hannah - Andrea Pallaoro (Italia/Belgio/Francia)

Insyriated - Philippe Van Leeuw (Belgio/Francia/Libano)

La vida y nada más - Antonio Méndez Esparza (Spagna/Stati Uniti)

Longing - Savi Gabizon (Israele)

Looking for Oum Kulthum - Shirin Neshat (Germania/Austria/Italia/Libano/Qatar)

Marlina the Murderer in Four Acts - Mouly Surya (Indonesia/Francia/Malesia/Thailandia)

Miami - Zaida Bergroth (Finlandia)

Motorrad - Vicente Amorim (Brasile)

Nina - Juraj Lehotský (Slovacchia/Repubblica Ceca)

On Body and Soul - Ildikó Enyedi (Ungheria)

Samui Song - Pen-ek Ratanaruang (Thailandia/Germania/Norvegia)

Sergio & Sergei - Ernesto Daranas Serrano (Spagna/Cuba)

Le Grand méchant renard et autres contes - Benjamin Renner, Patrick Imbert (Francia)

L'insult - Ziad Doueiri (Francia/Libano)

The Journey - Mohamed Jabarah Al-daradji (Iraq/Regno Unito/Francia/Qatar/Paesi Bassi)

The Lodgers - Brian O’Malley (Irlanda)

The Number - Khalo Matabane (Sud Africa)

The Royal Hibiscus Hotel - Ishaya Bako (Nigeria)

La cordillera - Santiago Mitre (Argentina/Spagna/Francia)

Tulipani, Love, Honour and a Bicycle - Mike van Diem (Paesi Bassi/Italia/Canada)

Under the Tree - Hafsteinn Gunnar Sigurðsson (Islanda/Danimarca/Polonia/Germania)

Verónica - Paco Plaza (Spagna)

Wajib - Annemarie Jacir (Palestina/Francia/Germania/Colombia/Norvegia/Qatar/Emirati Arabi Uniti)

Western - Valeska Grisebach (Germania/Bulgaria/Austria)

Wavelengths

Caniba - Verena Paravel, Lucien Castaing-Taylor (Francia)

Cocote - Nelson Carlo de los Santos Arias (Repubblica Dominicana)

Dragonfly Eyes - Xu Bing (Cina/Stati Uniti)

Good Luck - Ben Russell (Francia/Germania)

Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc - Bruno Dumont (Francia)

Le Fort des fous - Narimane Mari (Francia/Algeria/Svizzera/Germania/Grecia/Qatar)

Mrs. Fang - Wang Bing (Francia/Cina/Germania)

Occidental - Neïl Beloufa (Francia)

The Nothing Factory - Pedro Pinho (Portogallo)

Ta peau si lisse - Denis Côté (Canada/Svizzera)

