Il Greek Film Centre annuncia di aver pre-approvato nuovi finanziamenti

di Vassilis Economou

17/08/2017 - Il GFC darà il suo supporto a produzioni greche e a coproduzioni di minoranza, per un totale di oltre un milione di euro

Il Greek Film Centre (GFC) ha dato l'annuncio di aver preapprovato finanziamenti per otto nuovi progetti di film greci candidati al Programma base di produzione e per cinque progetti che possono aspirare al programma di incentivi, creato per attrarre produzioni straniere in Grecia, se hanno un partner di produzione greco di minoranza. I finanziamenti ammontano in tutto a oltre 1.100.000 euro, di cui 986.000 per il programma base e 163.000 per il programma di incentivi, andando a coprire progetti inviati rispettivamente dal primo agosto al primo ottobre 2016 e dal 7 ottobre 2016 al 22 maggio 2017.

Tra i progetti greci selezionati ci sono i nuovi film di Yorgos Zois (Interruption ), di Sotiris Goritsas (Balkanisateur) e del noto filmmaker Pantelis Voulgaris (leggi la notizia). Tra le coproduzioni internazionali ci sono quella del duo bulgaro Kristina Grozeva e Petar Valchavov (Glory ,) del regista georgiano Levan Koguashvili (Blind Dates ) e del cipriota Marios Piperidis col suo film d'esordio (leggi la notizia). Questi sono i primi fondi preapprovati dal nuovo comitato direttivo del GFC, dopo il suo insediamento avvenuto a giugno.

Su dieci progetti greci inviati, gli otto selezionati sono: The Final Note di Pantelis Voulgaris (produzione: Yannis Iakovidis - Black Orange), Apostratos di Zacharias Mavroeidis (Christos B. Konstantakopoulos - Faliro House), Ailouroeides di Memi Koupa (Fenia Cossovitsa - Blonde SA), O Ksenistis di Yorgos Zois (Maria Drandaki - Homemade Films), O Anthropos me tis Apantiseis di Stelios Kammitsis (Vicky Miha, Fenia Cossovitsa - Blonde SA), Ena Saki Mallia di Maria Douza (Maria Kontogianni, Michalis Sarantinos - Steficon S.A.) e Barbarossa di Sotiris Goritsas (Iraklis Mavroeidis - Boo Productions/Pan Entertainment). Infine, Mnimosyni di Christos Dimas (Panos Papahadzis - Argonauts S.A.) riceverà un aiuto per la riscrittura della sceneggiatura.

Nel quadro del programma di incentivi per attrarre produzioni straniere, tutte e cinque le produzioni internazionali sono state accettate, e sono le seguenti: The Father di Kristina Grozeva, Petar Valchanov (società di produzione greca: Graal SA, Bulgaria/Grecia), Ducks (Hope and Despair) di Shahar Rozen (Graal SA, Israele/Grecia), I Will Cross Tomorrow di Sepideh Farsi (Pan Entertainment S.A., Francia/Grecia/Paesi Bassi/Belgio), Brighton 4thdi Levan Koguashvili (Argonauts S.A., Georgia/Bulgaria/Croazia/Russia/Grecia) e Smuggling Hendrix di Marios Piperidis (View Master Films S.A., Cipro/Germania/Grecia).

(Tradotto dall'inglese)