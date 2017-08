Il Valois d'Or 2017 nel mirino a Angoulême

di Fabien Lemercier

18/08/2017 - Dieci titoli in concorso e una pioggia di anteprime per la 10a edizione del Festival del film francofono, che inizierà martedì prossimo

L'attesissimo Au revoir là-haut di Albert Dupontel (leggi l'articolo - uscito in Francia il 12 ottobre) aprirà, martedì 22 agosto, la decima edizione del Festival del Film francofono di Angoulême. La giuria del concorso è presieduta dall'attore americano John Malkovich e vanta anche il cineasta belga Lucas Belvaux. Quest'anno dovrà vedersela con dieci film tra cui ricordiamo Surface de réparation di Christophe Regin (articolo), Demain et tous les autres jours di Noémie Lvovsky (presentato in Pizza Grande a Locarno; in uscita in Francia il 27 settembre), Maryline di Guillaume Gallienne (in uscita in Francia il 15 novembre), Money di Gela Babluani (leggi l'articolo; in uscita in Francia il 27 settembre) e due titoli apprezzati a Cannes: Petit paysan di Hubert Charuel (applaudito alla Settimana della critica e in arrivo nelle sale il 30 agosto) e Beauty and the Dogs di Kaouther Ben Hania (presentato a Un Certain Regard e in uscita il 18 ottobre). In lizza anche Insyriated del belga Philippe Van Leeuw (Label Europa Cinemas au Panorama de la Berlinale – in uscita in Francia il 6 settembre) , la coproduzione canadese-svizzera Et au pire, on se mariera di Léa Pool, Frontières di Appoline Traoré (coproduzione che vede insieme Burkina Faso e Francia) e il film quebecchese C'est le coeur qui meurt en dernier di Alexis Durand-Brault.

Per quanto riguarda le anteprime, da segnalare Le Sens de la fête di Olivier Nakache e Eric Tolédano, La Douleur di Emmanuel Finkiel, Mon garçon di Christian Carion (notizia), Prendre le large di Gaël Morel,Le Prix du succès di Teddy Lussi Modeste, Jalouse di Stéphane e David Foenkinos (notizia),Bonne pomme di Florence Quentin, L’école buissonnière di Nicolas Vanier, C’est tout pour moi di Nawell Madani, Le rire de ma mère di Colombe Sabignac e Pascal Ralite, L’un dans l’autre di Bruno Chiche, Le petit Spirou di Nicolas Bary, CoeXister di Fabrice Eboué, il selezionato a Cannes Otez-moi d'un doute di Carine Tardieu e Les Grands Esprits di Olivier Ayache-Vidal (articolo).

La nuovissima sezione Premiers Rendez-vous presenterà Le Ciel étoilé au-dessus de ma tête di Ilan Klipper, e Epouse-moi mon pote di Tarek Boudali sarà proiettato in Séances à Carat, mentre il programma Les flamboyants proporrà tre film passati per Cannes: Un beau soleil intérieur di Claire Denis, Nos années folles di André Téchiné e Le Redoutable di Michel Hazanavicius. Da segnalare anche una nuova sezione intitolata "Les films de la région" che conterà titoli come Comme des rois di Xabi Molia (articolo),Du soleil dans mes yeux di Nicolas Giraud e l'animazione Zombillénium di Arthur de Pins e Alexis Ducord.

Infine, questa edizione del festival (che si concluderà il 27 agosto) renderà onore al cineasta Xavier Giannoli, alla Gaumont come società di distribuzione e alla Costa d'avorio come Paese.

(Tradotto dal francese)