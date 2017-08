The Wife di Björn Runge a conclusione del San Sebastián

di Alfonso Rivera

18/08/2017 - La città basca ospiterà la prima europea della coproduzione anglo-svedese con Glen Close e Jonathan Pryce nel corso della 65a edizione del festival

Il 30 settembre si concluderà la 65a edizione del Festival internazionale del cinema di San Sebastián con The Wife di Björn Runge, adattamento dell'omonimo romanzo dell'autrice americana Meg Wolitzer, con Glenn Close e Jonathan Pryce. Dramma di una coppia arrivata al limite nel momento in cui il marito sta per ricevere il Premio Nobel per la letteratura, questa coproduzione di Svezia e Regno Unito, proiettata fuori concorso, è il degno complemento di una selezione ufficiale dominata da film dal forte coinvolgimento europeo, come già riportato da Cineuropa (leggi la notizia).

Il pubblico del San Sebastián potrà assistere nelle proiezioni speciali a molti film della sezione ufficiale ma proiettati fuori concorso, tra cui Morir, di Fernando Franco; Au revoir là-haut, produzione francese dell'attore e regista Albert Dupontel e adattamento dell'omonimo romanzo di Pierre Lemaitre(leggi l'articolo); l'animazione giapponese Fireworks, Should We See It from The Side or The Bottom, basata sulla serie TV diretta da Akiyuki Shinbo e Nobuyuki Takeuchi; e Wonders of the Sea 3D , un documentario ambientalista girato in tre anni da Jean-Michel Cousteau e Jean Jacques-Mantello, coprodotto da Francia e Regno Unito e narrato da Arnold Schwarzenegger.

Nella sezione Horizontes Latinos compaiono molte collaborazioni tra Europa e America latina in lizza per il premio Horizontes, come A Fantastic Woman di Sebastián Lelio (Cile/Germania/Spagna/Regno Unito), andato molto bene alla Berlinale di quest'anno; Cocote , diretto da Nelson Carlo de los Santos Arias (Repubblica Dominicana/Argentina/Germania/Qatar); Rey’s Education, di Santiago Esteves (Argentina/Spagna); La familia , di Gustavo Rondón Córdova (Venezuela/Cile/Norvegia); e Los perros , di Marcela Said (Cile/Francia). Dei dodici film scelti per questa sezione, sette hanno beneficiato del supporto di Films in Progress (leggi la notizia).

Qui di seguito i nuovi titoli del San Sebastián 2017:

Fuori concorso



The Wife – Björn Runge (Regno Unito/Svezia) (film di chiusura)

Proiezioni speciali

Au revoir là-haut – Albert Dupontel (Francia)

Wonders of the Sea 3D – Jean-Michel Cousteau, Jean Jacques-Mantello (Francia/Regno Unito)

Fireworks, Should We See It from The Side or The Bottom – Akiyuki Shinbo e Nobuyuki Takeuchi (Giappone)

Horizontes Latinos

Una mujer fantástica – Sebastián Lelio (Cile/Germania/Spagna/Regno Unito)

Cocote – Nelson Carlo de los Santos Arias (Repubblica Dominicana/Argentina/Germania/Qatar)

La educación del rey – Santiago Esteves (Argentina/Spagna)

La familia – Gustavo Rondón Córdova (Venezuela/Cile/Norvegia)

Los perros – Marcela Said (Cile/Francia)

Al desierto – Ulises Rosell (Argentina/Cile)

Araby – Affonso Uchoa e Joao Dumans (Brasile)

La novia del desierto – Valeria Pivato e Cecilia Atán (Argentina/Cile)

Las hijas de Abril – Michel Franco (Messico)

Las olas – Adrián Biniez (Uruguay/Argentina)

Medea – Alexandra Latishev (Costa Rica/Argentina/Cile)

Temporada de caza – Natalia Garagiola (Argentina)

(Tradotto dallo spagnolo)