Serie TV e libri sono i nuovi arrivati al Norwegian International Film Festival di Haugesund

di Jorn Rossing Jensen

18/08/2017 - Thelma di Joachim Trier aprirà il festival. Previste le proiezioni di 96 film provenienti da 19 paesi, oltre al New Nordic Films market

Il nuovo film del regista norvegese Joachim Trier, Thelma , aprirà il 45° Norwegian International Film Festival di Haugesund, domenica 20 agosto, e sarà il primo di altri 95 provenienti da 19 paesi diversi, oltre ai titoli del New Nordic Films Market dal 22 al 25 agosto.

Preceduto dalla cerimonia di premiazione degli Amanda, il premio nazionale norvegese, che si terrà il 19 agosto presso la Rica Maritim Hall, questa edizione del festival vede aggiungersi diversi nuovi eventi alla programmazione, tra cui una sezione dedicata ai drammi televisivi nella quale è prevista la prima mondiale di due nuove serie norvegesi, Occupied 2 e Norsemen 2, aka Vikings 2. Nel corso di Books at Haugesund, il 22 agosto, gli editori potranno presentare i loro libri ai produttori e, per la prima volta saranno annunciate a Haugesund le nomination per il Nordic Council Film Prize, uno dei maggiori premi cinematografici scandinavi, e i cinque film in gara saranno proiettati durante il festival.

I nominati saranno svelati dalle star della serie TV norvegese Shame, del canale pubblico NRK e conosciuta a livello mondiale. Alcune celebrità nazionali, come Pia Tjelta e Bjørn Sundquist, saranno presenti per partecipare alla Walk of Fame, durante la quale, il 19 agosto, verranno mostrate le pietre in loro onore in Haraldsgatan.

“Sono molto felice che apriremo con Thelma; Trier e il co-sceneggiatore, Eskil Vogt, saranno presenti. Ovviamente il regista svedese Tommy Wirkola presenterà la sua nuova produzione internazionale What Happened to Monday? , con Noomi Rapace, Willem Dafoe e Glenn Close e molti attori norvegesi” ha detto il direttore del festival e della programmazione, Tonje Hardersen.

“Wirkola e Pål Sverre Hagen parteciperanno al festival, insieme ad altri ospiti scandinavi della sezione Nordic Focus: il danese Jens Dahl, gli svedesi Rojda Sekersöz, Katja Wik, Olof Spaak, e i finlandesi Visa-Kosio Kanttila e Olli Ilpo Salonen. Quest'anno abbiamo selezionato anche sette film provenienti da Cannes, come The Beguiled di Sofia Coppola e Happy End di Michael Haneke. Tra gli attori stranieri invitati ci sono Alec Secareanu di God’s Own Country e Zoltán Fenyvesi di Kills on Wheels . Abbiamo scelto anche The Song of Sway Lake di Ari Gold. Il regista britannico Alex Barrett parteciperà col suo film muto e in bianco e nero, London Symphony . Oltre i talenti artistici, vedremo anche personaggi importanti dell'industria, nell'ampio programma di seminari del festival” ha concluso Hardersen.

Il seminario principale, Bridging the Nordic Market: How to Strengthen Nordic Content in the Digital Age si terrà il 21 agosto, alla presenza della Ministra della cultura norvegese, Linda Hofstad Helleland e focalizzerà la sua attenzione sulle modalità con cui i piccoli mercati nordici possono affrontare le sfide poste dall'industria cinematografica internazionale e costruire un modello di mercato basato sui soli contenuti nazionali.

Il New Nordic Films, il mercato dell'evento che si terrà dal 22 al 25 agosto per il sedicesimo anno di fila, e attualmente organizzato da Gyda Velvin Myklebust e coordinato da Alexander Huser, proporrà 23 film e 20 work in progress, oltre a progetti di coproduzioni internazionali.

(Tradotto dall'inglese)