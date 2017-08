Grecia e Serbia firmano un accordo per sviluppare la cultura del pubblico

di Vassilis Economou

21/08/2017 - I centri cinematografici greco e serbo hanno siglato un accordo di mutuo supporto nel campo della distribuzione, con l'obiettivo di mettere in luce il cinema dei rispettivi paesi

Con l'obiettivo finale di rafforzare la collaborazione tra Serbia e Grecia, un nuovo accordo commerciale di cooperazione focalizzato sulla distribuzione è stato firmato di recente al 23° Festival di Sarajevo.

Sono passati più di vent’anni dall’ultima collaborazione tra Serbia e Grecia a livello coproduttivo, con Pretty Village, Pretty Flame (1996) e The Wounds (1998) di Srđan Dragojević tra gli esempi più recenti. Ora i centri cinematografici di entrambi i paesi, che hanno già un rapporto molto stretto, stanno cercando di collaborare ulteriormente in una grande varietà di settori cinematografici. Hanno già iniziato con il co-finanziamento del film di debutto di Nikos Labôt, Her Job, che ha partecipato al programma di sviluppo First Films First ed è co-prodotto da Maria Drandaki della struttura greca Homemade Films, Milan Stojanović della serba Sense Production e dalla società francese Sister Productions (leggi la news). Inoltre, si prevede che altri progetti cinematografici serbi con coproduttore di minoranza greco faranno domanda di pre-approvazione al Greek Film Centre.

Con lo stesso spirito collaborativo, la direttrice del Greek Film Centre, Electra Venaki, e il capo del Film Center Serbia, Boban Jevtić, hanno firmato un accordo che supporterà i distributori locali di ciascun paese nel promuovere produzioni provenienti dall'altra nazione. L'accordo prevede una serie di incentivi, poiché ciascun centro coprirà la traduzione, la sottotitolazione e (in parte) le spese promozionali di ogni distributore locale che decide di portare un film prodotto dall'altro paese sul mercato. La condizione stabilita dall'accordo è che per ogni film, oltre 20 proiezioni saranno offerte al pubblico. Inoltre, l'obiettivo è di decentralizzare le proiezioni e non limitarle solo alle capitali Atene e Belgrado. Idealmente, questa collaborazione creerà una rete unica che si estenderà a tutti i paesi e che promuoverà un reciproco scambio culturale.

Venaki sottolinea: “Abbiamo già cominciato con le nostre coproduzioni, ma dobbiamo concentrarci sullo sviluppo del pubblico, altrimenti è inutile. Non stiamo proiettando film serbi in Grecia, e la stessa cosa sta avvenendo con i film greci in Serbia. Quindi offrendo questi servizi, speriamo di incoraggiare i distributori, e poi vedremo ciò che i registi e i produttori chiederanno. Questo feedback è molto importante per la nostra ulteriore espansione”.

“E’ un esperimento, ma speriamo che porterà qualche frutto”, ha aggiunto Jevtić. "Certamente, questo è solo il primo passo e mentre ne stiamo ancora discutendo fra noi, il nostro obiettivo è quello di ampliare questa iniziativa in altri paesi, a partire dai colleghi di SEE Cinema Network, cui partecipano sia la Serbia che la Grecia. In questo momento, siamo i pionieri”.

