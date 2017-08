Krzysztof Zanussi gira un nuovo film: Ether

di Ola Salwa

22/08/2017 - Il film, ambientato agli inizi del XX secolo, è una coproduzione tra Polonia, Ucraina, Lituania e Ungheria

Il maestro polacco Krzysztof Zanussi sta lavorando a Ether (Eter), un film che racconta la storia di un medico militare che conduce esperimenti per arrivare a controllare le persone. Ambientato agli inizi del XX secolo, Ether è la versione di Zanussi del mito di Faust. Le riprese si sviluppano in due momenti: la parte estiva è iniziata il 10 agosto e si concluderà agli inizi di settembre, mentre la tranche autunnale è programmata per i mesi di novembre e dicembre.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Il direttore della fotografia di Ether è Piotr Niemyjski, che ha già lavorato con Zanussi nel suo film precedente, Foreign Body , première al Toronto Film Festival del 2014. Gli attori principali del cast sono i polacchi Jacek Poniedziałek, Andrzej Chyra (in Frost di Sharunas Bartas e Crache coeur di Julia Kowalski) e Małgorzata Pritulak (Foreign Body) e l'ucraina Maria Ryaboshapka.

Il film è prodotto da Studio Filmowe TOR (Spoor di Agnieszka Holland, Foreign Body), e coprodotto dalla società ucraina Interfilm Production Studio, dal lituano Studio Uljana Kim e dall'ungherese Laokoon Film. Ether ha il supporto del Polish Film Institute, del Polish Ministry of Culture and National Heritage, del Podkarpackie Film Fund, dell'Ukrainian State Film Agency, del Lithuanian Film Centre e dell'Hungarian Film Fund.

(Tradotto dall'inglese)