Mr Gay Syria: in difesa delle minoranze in un ambiente ostile

di Vassilis Economou

22/08/2017 - La giornalista e regista turca Ayşe Toprak affronta un tema sensibile e poco noto, quello delle comunità LGBT tra i rifugiati siriani

Dopo aver lavorato per molti anni negli Stati Uniti, la giornalista Ayşe Toprak ha fatto ritorno nel proprio paese, la Turchia, nel 2011. Nonostante il periodo di tensione del suo paese, ha scelto di realizzare documentari che sveglino le coscienze, puntando l'attenzione sulle comunità emarginate. In collaborazione con Al Jazeera, Toprak ha diretto cortometraggi documentari come Don’t Tell Us Fairytales (2013) e The Fashion Issue (2013). Il suo primo lungometraggio documentario, Mr Gay Syria, ha recentemente partecipato al Concorso documentari del 23o Sarajevo Film Festival, riportando il Premio diritti umani (leggi la notizia).

Hussein fa il barbiere e vive a Istanbul. Ha 24 anni, è omosessuale, è sposato, ha un figlio, ed è un rifugiato siriano. Ha fatto finta di essere eterosessuale per tutta la vita, perché l'omosessualità è reato in Siria, ma la Turchia è attualmente più tollerante, per cui Hussein può finalmente vivere più in libertà. Anche Mahmoud Hassino è un rifugiato proveniente dalla Siria, vive a Berlino, è dichiaratamente omosessuale ed è un attivista per i diritti LGBT. Insieme con la piccola comunità siriana LGBT, che risiede a Istanbul, decide di organizzare il concorso di bellezza Mr Gay Siria. Il vincitore andrà a Malta per rappresentare il proprio paese all'evento internazionale Mr Gay World e sensibilizzare la comunità internazionale. E Hussein decide di partecipare.

A prima vista, Mr Gay Syria potrebbe sembrare un semplice documentario sulla crisi umanitaria dei rifugiati, ma in realtà è molto più di questo. Toprak usa come pretesto la questione della minoranza dei rifugiati siriani per parlare di qualcosa di più grande delle questioni attuali. Seguendo le storie private dei due personaggi principali e di chi li circonda, il regista guarda da vicino le problematiche reali di chi si trova a far parte di due minoranze allo stesso tempo. Una storia come Mr Gay Syria potrebbe apparire di poco conto, se si considera il problema dell'omofobia in rapporto a quello di una guerra civile che va avanti da sei anni. Tuttavia, la realtà della situazione è ancora più orribile per la comunità gay, perché chi ne fa parte non può mai sentirsi al sicuro. Chi ha abbandonato la propria casa è in pericolo anche nel paese ospitante, persino a causa di famiglia e parenti, dal momento che ora il suo “segreto” è stato rivelato al mondo.

Nonostante il tema trattato, Mr Gay Syria alleggerisce la realtà del dramma con qualche tocco di humour. Hussein e Mahmoud ce la mettono tutta per minimizzare le loro angosce, cercando di essere più naturali possibile rispetto a un'esposizione mediatica che potrebbe potenzialmente infangare le loro nuove vite. Nonostante la tolleranza, la Turchia non è il posto migliore in cui girare un film sui diritti degli omosessuali, per cui è stata un'impresa davvero coraggiosa quella di Toprak e della sua squadra. È comprensibile che, in certe circostanze, la narrazione diventi più fattuale e meno cinematografica, ma ci sono anche momenti in cui traspaiono emozioni vere e superano tutto il resto, illuminando di un vitale raggio di speranza personaggi e spettatori. Insomma, Mr Gay Syria non è una triste storia di disperazione, perché il messaggio che resta è che l'amore può trascendere ogni tragedia.

Mr Gay Syria è una coproduzione di Francia, Germania e Turchia di Antoine Simkine (Les Films d'Antoine), Christine Kiauk, Herbert Schwering (Coin Film) e Ekin Çalışır (Toprak Film), realizzata con il supporto del NRW Film Fund, del Sundance Institute Documentary Film Program, dell'Antalya Film Forum, The New Film Fund, Meetings on the Bridge e del Rosa Luxemburg Foundation. Le vendite internazionali sono gestite dalla società inglese Taskovski Films Ltd.

(Tradotto dall'inglese)