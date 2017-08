Il regista polacco Łukasz Grzegorzek inizia le riprese di Trainer’s Daughter

di Ola Salwa

23/08/2017 - Il film è la seconda fatica di uno dei più promettenti talenti polacchi

Trainer’s Daughter (Córka trenera) è un road movie ambientato nel mondo del tennis professionale. Al centro del film c'è il rapporto tra una giovane giocatrice (interpretata dall'esordiente Karolina Bruchnicka) e suo padre (Jacek Braciak, già in Hatred e Rose di Wojciech Smarzowski), che è anche il suo allenatore. La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Krzysztof Umiński e dal regista Łukasz Grzegorzek, il cui lavoro precedente, Kamper , era stato presentato in anteprima mondiale nella sezione East of the West del Karlovy Vary International Film Festival, nel 2016.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Prima di lanciarsi nell'industria cinematografica, Grzegorzek era un tennista, vincitore di molte medaglie nei campionati polacchi. “Un giovane atleta passa fino a 200 giorni lontano da casa, che viene rimpiazzata da auto e motel. In un'atmosfera tanto claustrofobica, è inevitabile che nascano conflitti. Quello che mi ha fatto pensare al road movie, sono stati i continui spostamenti che si fanno da un torneo all'altro” ha spiegato l'autore-regista.

Agata Buzek (Shooting Star alla Berlinale 2010) e Piotr Żurawski (Kamper, Kebab & Horoscope di Grzegorz Jaroszuk) sono gli attori principali di Trainer’s Daughter. Il film è prodotto da Natalia Grzegorzek per la sua compagnia Koskino, e ha ricevuto il supporto del Polish Film Institute. L'anteprima internazionale è prevista per il 2018.

(Tradotto dall'inglese)