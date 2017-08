Toronto annuncia la selezione Discovery

di Vassilis Economou

23/08/2017 - La più giovane delle sezioni del TIFF include 45 film di filmmaker emergenti da tutto il mondo

Il 42° Festival internazionale del film di Toronto (7-17 settembre) ha annunciato i titoli dell’ultima sezione della sua line-up, il programma Discovery, che quest’anno schiera la sua più ampia selezione, con 45 titoli di registi alla loro opera prima o seconda provenienti da tutto il mondo. Si tratta dell’ultimo di una serie di annunci, che hanno avuto inizio circa un mese fa con le sezioni Gala e Special Presentations (leggi la news), per poi continuare con Platform (che include in gran parte film europei in prima mondiale), TIFF Docs e Midnight Madness (leggi la news), e la scorsa settimana, le sezioni Contemporary World Cinema e Masters (leggi la news). Da notare che quest’anno il TIFF ha una line-up ridotta rispetto all’anno scorso ma può comunque vantare numeri impressionanti, con la proiezione di 255 lungometraggi, di cui 147 in prima mondiale, 19 in prima internazionale e 72 in prima nordamericana.

Il programma Discovery, come suggerisce il nome, mira a promuovere e presentare registi nuovi ed emergenti al pubblico. Probabilmente è il programma più coinvolgente del festival, giacché molti di questi film saranno presentati in prima mondiale, creando un nuovo livello di esplorazione di voci nuove e talentuose del cinema globale. Spaziando da drammi familiari claustrofobici a ritratti di piccole comunità rurali, passando per esplorazioni della sessualità adolescenziale e questioni LGBTQ+, Discovery rimane fedele al suo titolo.

La presenza dell'Europa è ancora una volta molto imponente, poiché il 40% dei titoli selezionati (18 film) sono produzioni o coproduzioni europee, per la maggior parte in prima mondiale, mentre molti sono presentati al pubblico nordamericano per la prima volta, compresi i favoriti di Locarno (3/4 di Ilian Metev e Winter Brothers di Hlynur Pálmason), il titolo della Quinzaine I Am Not a Witch di Rungano Nyoni e Scaffolding di Matan Yair, proiettato all’ACID. Gran parte dei film europei selezionati sono di registi debuttanti (Marleen Jonkman, Aoife McArdle e Govinda Van Maele), mentre il filmmaker cileno Marialy Rivas torna col suo secondo lungometraggio, Princesita, cinque anni dopo Young & Wild. Da notare inoltre che Miracle di Egle Vertelyte è il primo film lituano selezionato al TIFF in 17 anni.

Riguardo alla selezione, Piers Handling, direttore e amministratore delegato del TIFF, ha affermato: “Il programma Discovery ci permette di creare uno spazio in cui i filmmaker emergenti possono mostrarsi all'industria cinematografica internazionale e ha contribuito a lanciare le carriere di premiati registi come Maren Ade, Barry Jenkins, Steve McQueen, Christopher Nolan e Dee Rees”.

Di seguito, la lista completa dei film selezionati nel programma Discovery:

1% - Stephen McCallum (Australia)

3/4 - Ilian Metev (Germania/Bulgaria)

A Fish Out Of Water - Lai Kuo-An (Taiwan)

A Worthy Companion - Carlos Sanchez, Jason Sanchez (Canada)

All You Can Eat Buddha - Ian Lagarde (Canada)

Apostasy - Daniel Kokotajlo (Regno Unito)

AVA - Sadaf Foroughi (Iran/Canada/Qatar)

Black Cop - Cory Bowles (Canada)

The Butterfly Tree - Priscilla Cameron (Australia)

Cardinals - Grayson Moore, Aidan Shipley (Canada)

Disappearance - Ali Asgari (Iran/Qatar)

Five Fingers For Marseilles - Michael Matthews (Sudafrica)

El futuro que viene - Constanza Novick (Argentina)

The Garden - Sonja Maria Kröner (Germania)

The Great Buddha+ - Huang Hsin-Yao (Taiwan)

The Lady From Holland - Marleen Jonkman (Paesi Bassi/Germania)

Gutland - Govinda Van Maele (Lussemburgo/Germania/Belgio)

High Fantasy - Jenna Bass (Sudafrica)

Human Traces - Nic Gorman (Nuova Zelanda)

I Am Not a Witch - Rungano Nyoni (Regno Unito/Francia)

I Kill Giants - Anders Walter (Regno Unito)

Indian Horse - Stephen Campanelli (Canada)

Matar a Jesús - Laura Mora (Colombia/Argentina)

Kissing Candice - Aoife McArdle (Irlanda)

Luk'Luk'I - Wayne Wapeemukwa (Canada)

Mary Goes Round - Molly McGlynn (Canada)

Miracle - Egle Vertelyte (Lituania/Bulgaria/Polonia)

Montana - Limor Shmila (Israele)

Never Steady, Never Still - Kathleen Hepburn (Canada)

Oblivion Verses - Alireza Khatami (Francia/Germania/Paesi Bassi/Cile)

Oh Lucy! - Atsuko Hirayanagi (Stati Uniti/Giappone)

The Poet and the Boy - Kim Yang-hee (Corea del Sud)

Princesita - Marialy Rivas (Cile/Argentina/Spagna)

Ravens - Jens Assur (Svezia)

Scaffolding - Matan Yair (Israele/Polonia)

Shuttle Life - Tan Seng Kiat (Malesia)

Simulation - Abed Abest (Iran)

Soldiers. A Story from Ferentari - Ivana Mladenovic (Romania/Serbia/Belgio)

Suleiman Mountain - Elizaveta Stishova (Kyrghizistan/Russia)

The Swan - Ása Helga Hjörleifsdóttir (Islanda)

Tigre - Silvina Schnicer, Ulises Porra Guardiola (Argentina)

Valley of Shadows - Jonas Matzow Gulbrandsen (Norvegia)

Village Rockstars - Rima Das (India)

Waru - Briar Grace-Smith, Ainsley Gardiner, Renae Maihi, Casey Kaa, Awanui Simich-Pene, Chelsea Cohen, Katie Wolfe, Paula Jones (Nuova Zelanda)

Winter Brothers - Hlynur Pálmason (Danimarca/Islanda)

