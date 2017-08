Il Malta Film Expo esplora il cinema locale

di Vassilis Economou

23/08/2017 - Il prossimo mese, si terrà a La Valletta un nuovo evento per sondare sfide e opportunità del cinema maltese

Il Malta Film Expo è un nuovo evento che avrà luogo per tre giorni (1-3 settembre) a La Valletta. Principalmente incentrato sul cinema maltese, lo scopo dell'evento è esplorare i vari aspetti del fare cinema attraverso mostre, workshop, seminari, proiezioni di cortometraggi e lungometraggi, e dibattiti. Parteciperanno sia professionisti che appassionati di cinema, perché lo scopo è proprio quello di avviare un dialogo sull'industria cinematografica locale da una prospettiva internazionale.

Durante il Malta Film Expo, saranno mostrati oltre 30 cortometraggi maltesi e più di 25 provenienti da tutto il mondo. Inoltre, i lungometraggi maltesi 20,000 Reasons di Jameson Cucciardi e Do Re Mi Fa di Chris Zarb e i cortometraggi Arcadia di Jamie Vella, Head di Winston Azzopardi e Magdalene di Rebecca Cremona godranno di proiezioni speciali, seguite da sessioni di Q&A con i registi.

Nel quadro della sezione dibattiti, la FILMing Talks, si svolgerà una discussione sui finanziamenti al cinema in collaborazione con Creative Europe Desk Malta, la piattaforma di crowdfunding ZAAR e Arts Council Malta. Inoltre, il filmmaker Luke Zammit terrà un seminario sulle modalità in cui le nuove tecnologie come la Lytro Cinema Camera, VR/AR e motion capture stanno ridefinendo il futuro dello storytelling. Sceneggiatori di professione come Monika Maslowska, Jes Pace e Abigail Mallia parteciperanno a una discussione sulle basi della scrittura del film, gli elementi di una storia per il cinema e le differenze tra sceneggiatura televisiva e cinematografica. Infine, Morgan Johnson condurrà una discussione sugli stuntman cinematografici e offrirà una dimostrazione.

Il Malta Film Expo è organizzato dal Malta Film Foundation, responsabile anche del Malta Short Film Festival, e ha il supporto dell'Arts Council attraverso un accordo di partenariato culturale. L'evento si terrà presso lo Spazju Kreattiv di La Valletta.

(Tradotto dall'inglese)