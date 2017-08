Al via le riprese di Anche senza di te

di Camillo De Marco

23/08/2017 - Myriam Catania e Nicolas Vaporidis protagonisti della commedia sentimentale diretta da Francesco Bonelli sul set a Taranto

Sono iniziate il 21 agosto a Taranto le riprese di Anche senza di te, commedia sentimentale a sfondo sociale di Francesco Bonelli, alla sua opera seconda dopo numerose prove di regia teatrale e televisive. Nel cast Myriam Catania (La bella gente ) nel ruolo della protagonista, Nicolas Vaporidis, Matteo Branciamore e l'attore britannico William Houston (Brimstone ).

Nel film, scritto dal regista, Myriam Catania è Sara, una giovane insegnante precaria, stanca di soprusi e di instabilità in attesa di una cattedra. Bella, ironica, piena di charme, è anche fragile al punto di non poter stare da sola nemmeno per poche ore. Soffre di autofobia, un disturbo collegato alla preoccupazione di non essere amati e al timore di essere abbandonati. E' quello che accade quando il suo fidanzato Andrea accetta un'offerta di lavoro ricevuta dagli Stati Uniti. Intanto nella scuola in cui lavora Myriam il professore Nicola Torricella (Nicolas Vaporidis), tra una lezione e l'altra, non perde occasione per provocarla. Sarà una girandola di accadimenti che porterà i protagonisti a confrontarsi sulla vita e sull'amore fino a quando Sara avrà la lucidità per capire quali sono veramente le persone nella sua vita di cui è bello avere bisogno.

Anche senza di te è prodotto da Hermes Film in associazione con Polifemo e distribuito da Sun Film Group. Le scenografie sono firmate da Marco Dentici (Sicilian Ghost Story , Fai bei sogni ). Il film vanta, inoltre la presenza della truccatrice Francesa Tampieri, vincitrice di un Emmy Award per la serie statunitense Hatfields & McCoys. Le riprese si svolgeranno interamente a Taranto e termineranno il 23 settembre.