Emmanuelle Devos protagonista per Paolo Franchi di Dove non ho mai abitato

di Vittoria Scarpa

23/08/2017 - Il quarto lungometraggio del regista di La spettatrice uscirà nei cinema il 12 ottobre con Lucky Red. Al fianco dell’attrice francese, Fabrizio Gifuni e Hippolyte Girardot

E’ pronto per approdare in sala il nuovo film di Paolo Franchi, Dove non ho mai abitato. Prodotto da Pepito Produzioni con Rai Cinema, il quarto lungometraggio del regista di La spettatrice, Nessuna qualità agli eroi e di E la chiamano estate (premio della miglior regia e della miglior attrice al Festival di Roma 2012) sarà nei cinema italiani il prossimo 12 ottobre distribuito da Lucky Red.

Annunciato come un ritorno alle atmosfere dell’opera prima del regista (La spettatrice), Dove non ho mai abitato ha come interpreti Emmanuelle Devos, Fabrizio Gifuni, Giulio Brogi, Hippolyte Girardot, Isabella Briganti e Giulia Michelini.

Scritto da Paolo Franchi, Rinaldo Rocco e Daniela Ceselli, il film è incentrato su Francesca (Devos), cinquant’anni e figlia unica di Manfredi (Brogi), un famoso architetto che da quando è rimasto vedovo vive a Torino e che lei va a trovare in rare occasioni. Francesca da molti anni vive a Parigi con la figlia adolescente e con il marito Benoît (Girardot), un finanziere sulla sessantina, introverso ma molto protettivo con lei. A seguito di un infortunio domestico, Manfredi, per avere per un po' di tempo la figlia al suo fianco, le chiederà di fare le sue veci nel progetto di una villa su un lago per una giovane coppia di innamorati. Francesca si ritroverà così a collaborare con il 'delfino' del padre, Massimo (Gifuni), un uomo sulla cinquantina che ha basato tutta la sua vita sulla sua carriera di architetto, e che mantiene con la sua compagna, Sandra (Briganti), un rapporto basato su autonomia e indipendenza. Dopo un primo approccio difficile, tra Massimo e Francesca nasce una grande sintonia professionale e un sentimento che li porterà, forse per la prima volta, a confrontarsi con se stessi e i loro più autentici destini.

Dove non ho mai abitato è prodotto in associazione con Achab Film e in collaborazione con Gran Torino Productions; il film ha inoltre ricevuto il contributo del Mibact, ed è sostenuto da Film Commission Torino Piemonte e Regione Lazio. La fotografia è affidata al pluripremiato Fabio Cianchetti (Canone inverso, La bestia nel cuore , The Dreamers , La solitudine dei numeri primi ), le musiche originali sono di Pino Donaggio.