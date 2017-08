Primo ciak per Caravan in Marocco

di Birgit Heidsiek

24/08/2017 - Sebastian Schipper sta girando il suo primo film in lingua inglese, una coproduzione franco-tedesca

Nella città marocchina di Tangeri, il premiato regista-sceneggiatore tedesco Sebastian Schipper (Victoria , Gigantic) ha avviato le riprese di Caravan, suo primo film in lingua inglese. In questo audace road movie, il regista spedisce due 18enni in un palpitante viaggio attraverso l’Europa. Un giovane del Congo in cerca di suo fratello cerca di oltrepassare il confine europeo. In Marocco, si unisce a uno scaltro fuggitivo britannico che ha rubato l’auto del suo patrigno per sfuggire a una vacanza in famiglia. Nel loro viaggio, l’eterogeneo duo deve prendere decisioni che influenzeranno anche la vita degli altri.

Ambientato sullo sfondo della crisi dei rifugiati, lo script è firmato da Schipper e dallo sceneggiatore-regista tedesco Oliver Ziegenbalg (Friendship! , Russendisko ). Il loro viaggio attraverso il continente è un viaggio emozionante, alimentato dall'irrefrenabile slancio, dal caos e dall'umorismo che solo un paio di adolescenti che vivono al limite possono scatenare. Nel cementare un legame fraterno, imparano che dipendere veramente l'uno dall'altro è il dono più importante di tutti. I ruoli principali sono interpretati da Fionn Whitehead (Dunkirk ) e dall’attore francese Stéphane Bak (Elle ). Nel cast figurano anche la star tedesca Moritz Bleibtreu (Run Lola Run, The Cut ) e il britannico Ben Chaplin (dalla serie Apple Tree Yard).

Caravan sarà girato per 11 settimane in Marocco, Spagna e Francia. Alla fine di ottobre, il set si chiuderà a Calais, tra i rifugiati d’Europa. Il film è una coproduzione franco-tedesca della compagnia di Schipper con sede a Berlino Missing Link Films e della francese Kazak Productions. Altri partner di produzione sono la struttura berlinese Komplizen Film, StudioCanal, WDR, Arte, ARD Degeto e Radical Media. La produzione ha ricevuto supporto finanziario da Medienboard Berlin-Brandenburg, Film- und Medienstiftung NRW, FFA, Eurimages, il mini trattato di coproduzione franco-tedesco, BKM e DFFF. Caravan uscirà in Germania con StudioCanal e con Rezo Films in Francia, mentre HanWay Films gestisce le vendite internazionali.

(Tradotto dall'inglese)