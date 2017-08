Lukas Dhont dirige il suo primo lungometraggio, Girl

di Aurore Engelen

24/08/2017 - Il promettente giovane regista fiammingo, apprezzato per il suo pluripremiato corto L’Infini e per i suoi videoclip, si lancia nell’avventura del lungometraggio

Girl è il primo lungometraggio di Lukas Dhont, da cui ci si aspetta molto, dopo il suo bellissimo film di fine studi, L’Infini, e i suoi apprezzati videoclip, in particolare Strange Entity per il gruppo Oscar and the Wolf. Il film racconta la storia di una ragazza pronta a tutto per realizzare il suo sogno, quello di diventare un’étoile della danza. Solo che Lara ha 15 anni ed è nata con il corpo di un ragazzo. Con suo padre, si batterà per ritrovare la sua vera identità e reliazzare il suo sogno, costi quel che costi.

A incarnare Lara è l’emergente Victor Polster, mentre suo padre è interpretato dall’attore belga Arieh Worthalter, visto in Bastille Day , Le Passé devant nous , Eternité , e premiato per il suo ruolo nella serie Transferts. Le coreografie, al centro del progetto artistico, sono affidate al brillante coreografo belga Sidi Larbi Cherkaoui. La fotografia è di Frank van den Eeden, cui si deve recentemente la fotografia di Home di Fien Troch, e di Le Passé devant nous di Natalie Terlinck.

Lukas Dhont è molto giovane (è nato nel 1991) e molto promettente. Ha partecipato con la sua sceneggiatura alla Cinéfondation di Cannes, agli Ateliers Premiers Plans ad Angers e agli Ateliers Sources 2.

Girl è prodotto da Dirk Impens per Menuet (la società di produzione dei film di Felix Van Groeningen) e coprodotto nei Paesi Bassi da Topkapi (All of a Sudden , Belgica , Layla M. , King of the Belgians ) e in Vallonia da Frakas Productions (Grave , Riparare i viventi , Je suis à toi ), con il sostegno del Vlaams Audiovisuel Fonds, del Centre du Cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles e del Netherlands Film Fund. Le riprese, cominciate il 9 agosto, termineranno a fine settembre, per un'uscita prevista nel primo semestre 2018.

(Tradotto dal francese)