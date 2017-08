The King’s Choice, il film numero uno in Norvegia stravince agli Amanda

di Jorn Rossing Jensen

24/08/2017 - Il film di Erik Poppe aveva ricevuto il numero record di 13 nomination per il Norwegian International Film Festival di Haugesund, da cui ha riportato 8 premi

L'epica sulla Seconda guerra mondiale, The King’s Choice , del regista norvegese Erik Poppe è stato in cima alla top-ten 2016 dei cinema norvegesi e ora è anche il grande vincitore degli Amanda, il premio cinematografico nazionale. La cerimonia di premiazione è stata condotta dall'attrice norvegese Pia Tjelta e si è svolta sabato allo Scandic Maritim Hall di Haugesund, in apertura del 45o Norwegian International Film Festival.

Il Comitato degli Amanda aveva nominato il film in 13 categorie e alla fine ha strappato comunque 8 statuette: Miglior film norvegese, Miglior attore non protagonista, Miglior sceneggiatura originale, Miglior produzione/scenografia, Migliori effetti visivi, Migliore colonna sonora, Miglior montaggio e Migliore sound design. Poppe aveva ricevuto il premio per il Miglior film anche nel 2004 con Hawaii, Oslo .

Molti dei vincitori di quest'anno avevano già ricevuto altre statuette Amanda: Rasmus A Sivertsen,Miglior film per ragazzi con In the Forest of Huckybucky , ne aveva già due; Izer Alu, Miglior regista per Hunting Flies , una; Kristoffer Joner è Miglior attore per la terza volta. Al produttore Axel Helgeland, che ha all'attivo 20 opere, è stato conferito il premio onorario del Comitato Amanda.

Ecco la lista completa dei vincitori degli Amanda 2017:

Miglior film norvegese

The King’s Choice – Erik Poppe (Norvegia/Irlanda)

Miglior film per ragazzi

In the Forest of Huckybucky – Rasmus A Sivertsen (Norvegia/Paesi Bassi)

Miglior regista

Izer Alu – Hunting Flies (Norvegia)

Miglior attrice

Ruby Dagnall – Framing Mom (Norvegia/Danimarca/Germania)

Miglior attore

Kristoffer Joner – Handle with Care (Danimarca/Norvegia/Paesi Bassi)

Miglior attrice non protagonista

Sarah Francesca Brænne – The Rules for Everything (Norvegia)

Miglior attore non protagonista

Karl Markovics – The King’s Choice

Miglior sceneggiatura originale

Harald Rosenløw Eeg, Jan Trygve Røyneland – The King’s Choice

Miglior fotografia

Øystein Mamen – The Rules for Everything

Miglior produzione/scenografia

Peter Bävman – The King’s Choice

Migliori effetti visivi

Arne Kaupang – The King’s Choice

Migliore colonna sonora

Johan Söderqvist – The King’s Choice

Migliore montaggio

Einar Egeland – The King’s Choice

Migliore sound design

Christian Schaanning – The King’s Choice

Miglior cortometraggio

My Sister –Liv Joelle Barbosa Blad

Miglior documentario

Nowhere to Hide –Zaradasht Ahmed (Norvegia/Svezia)

Miglior film internazionale

Manchester by the Sea – Kenneth Lonergan (Stati Uniti)

Ciak d'Oro

Montatore norvegese Inge-Lise Langfeldt

Premio del pubblico Amanda

Marcus & Martinus - Together – Daniel Fahre (Norvegia)

Premio onorario del Comitato Amanda

Produttore norvegese Axel Helgeland

(Tradotto dall'inglese)