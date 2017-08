Due aspiranti al Leone d’Oro per Bac Films

di Fabien Lemercier

25/08/2017 - Nella line-up veneziana, i titoli italiani The Leisure Seeker e Una famiglia, e Les Bienheureux in Orizzonti

L'Italia mette le ali alla squadra di vendite internazionali della società parigina Bac Films che conta nella sua line-up due film tricolori in competizione alla 74a Mostra di Venezia (dal 30 agosto al 9 settembre): il titolo in lingua inglese The Leisure Seeker di Paolo Virzì (con protagonisti Helen Mirren e Donald Sutherland) e Una famiglia di Sebastiano Riso (rivelatosi alla Semaine de la Critique nel 2014 con Più buio di mezzanotte e che stavolta ha riunito nel cast Patrick Bruel e Micaela Ramazzotti). Un’inclinazione verso l’Italia che si è rivelata finora molto redditizia per Bac Films International, che ha venduto con successo i due film precedenti di Virzì (Il capitale umano e La pazza gioia ) e ha registrato una valanga di pre-acquisti per The Leisure Seeker.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

La squadra di Mathieu Robinet e Gilles Sousa negozierà per un terzo film in vetrina al Lido: la coproduzione franco-belga Les Bienheureux di Sofia Djama, selezionata nella sezione competitiva Orizzonti.

Bac Films non mancherà di pezzi forti al 42° Festival di Toronto (dal 7 al 17 settembre) dove sarà svelato in prima mondiale nel programma Special Presentations il film irlandese-britannico di zombie The Cured (già The Third Wave) di David Freyne, con protagonista la star canadese Ellen Page. Nel cartellone dell’evento canadese spiccano anche The Leisure Seeker in proiezione di Gala e il lungometraggio belgo-francese Laissez bronzer les cadavres del duo Hélène Cattet - Bruno Forzani , che sarà presentato nella sezione Midnight Madness dopo un’apprezzata prima mondiale a inizio agosto sulla Piazza Grande di Locarno.

Si segnala inoltre in line-up Les Grands Esprits (The Teacher) di Olivier Ayache Vidal (che Bac lancerà in Francia il 13 settembre) e in post-produzione Land dell’iraniano Babak Jalali (prodotto dagli italiani di Asmara Films con i francesi di The Cup of Tea, gli olandesi di Topkapi e i messicani di Piano Producciones).

In Francia, Bac Films distribuirà la Palma d'Oro cannense The Square dello svedese Ruben Ostlund il 18 ottobre, Les Bienheureux il 13 dicembre, The Leisure Seeker il 3 gennaio 2018, Una famiglia in data ancora da destinarsi e Under The Tree dell’islandese Hasfsteinn Gunnar Sigursson.

(Tradotto dal francese)