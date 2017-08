Nuev@s Director@s e Zabaltegi-Tabakalera completano le loro selezioni

di David González

25/08/2017 - A un mese dal suo inizio, il festival basco annuncia nuovi film che faranno parte delle sue sezioni parallele

Il Festival di San Sebastián continua ad annunciare un po' per volta i film che faranno parte della sua 65ª edizione, che si terrà dal 22 al 30 settembre. Stavolta tocca alle due sezioni competitive che integrano la selezione ufficiale, Nuev@s Director@s e Zabaltegi-Tabakalera.

Nella prima, che già ha annunciato a luglio gran parte dei suoi titoli (leggi la news), si potranno trovare anche l'opera prima del regista nato in Iran ma residente in Danimarca Milad Alami (The Charmer, scelto per inaugurare la sezione) e quella del regista britannico Daniel Kokotajlo (Apostasy), oltre al secondo lungometraggio della regista indiana Rima Das (Village Rockstars).

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

La seconda sezione continua invece col suo spirito libero e di rottura, selezionando lavori tra i più vari con un comune denominatore: essere all’avanguardia del cinema. Gli ultimi titoli di Raymond Depardon (12 jours ), Damien Manivel e Kohei Igarashi (La Nuit où j’ai nagé), Ilian Metev (¾ ), Filipa César (Spell Reel ), Frederick Wiseman (Ex Libris – The New York Public Library), Hong Sang-Soo (The Day After) e Manuel Abramovich (Soldado) si aggiungono a quelli già annunciati, tutti già presentati in altri festival. Nella sezione cortometraggi si vedranno, fra gli altri, i nuovi lavori del francese Clément Cogitore e del portoghese Jorge Jácome.

Come sempre, tra i piatti forti che delizieranno gli spettatori del festival, la sezione Perlas porterà in città il cinema internazionale più acclamato e atteso: Borg/McEnroe di Janus Metz, Happy End di Michael Haneke, Jusqu’à la garde di Xavier Legrand, La Villa di Robert Guédiguian, The Leisure Seeker di Paolo Virzì, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri di Martin McDonagh, You Were Never Really Here di Lynne Ramsay, Madre! di Darren Aronofsky, The Third Murder di Hirokazu Koreeda e The Florida Project di Sean Baker.

Infine Savage Cinema, la sezione non competitiva specializzata in sport e avventura, proietterà due pellicole europee (la francese Tout là-haut di Serge Hazanavicius e l’islandese Under an Arctic Sky di Chris Burkard) e l’Incontro Internazionale di Studenti di Cinema proporrà cortometraggi provenienti da tutta Europa (leggi la news).

Le selezioni competitive complete:

Nuev@s Director@s

The Charmer - Milad Alami (Danimarca) (film d’apertura)

A Fish Out of Water - Lai Kuo-An (Taiwan)

Alberto García-Alix. La línea de la sombra - Nicolás Combarro (Spagna)

Apostasy - Daniel Kokotajlo (Regno Unito)

Blue My Mind - Lisa Brühlmann (Svizzera)

Cargo - Gilles Coulier (Belgio/Paesi Bassi/Francia)

From Where We’ve Fallen - Wang Feifei (Cina)

Ravens - Jens Assur (Svezia)

Le Prix du succès - Teddy Lussi-Modeste (Francia)

Le Semeur - Marine Francen (Francia)

Matar a Jesús - Laura Mora (Colombia/Argentina).

Underground - Daniel Palacio (Filippine)

The Seeds of Violence - Lim Tae-Gue (Corea del Sud)

Princesita - Marialy Rivas (Cile/Spagna/Argentina)

Tigre - Silvia Schnicer Schlieman, Ulises Porra Guardiola (Argentina)

Village Rockstars - Rima Das (India)

Zabaltegi-Tabakalera



The Square - Ruben Östlund (Svezia/Germania/Francia/Danimarca/Stati Uniti) (film d’apertura)

12 jours - Raymond Depardon (Francia)

¾ - Ilian Metev (Bulgaria/Germania)

Braguino - Clément Cogitore (Francia) (mediometraggio)

Calipatria - Gerhard Treml, Leo Calice (Austria) (cortometraggio)

El sueño de Ana - José Luis Torres Leiva (Cile) (cortometraggio)

Ex Libris – The New York Public Library - Frederick Wiseman (Stati Uniti)

Flores - Jorge Jácome (Portogallo) (cortometraggio)

The Day After - Hong Sang-Soo (Corea del Sud)

Gwendolyn Green - Tamyka Smith Smith (Stati Uniti) (cortometraggio)

L'Amant d'un jour - Philippe Garrel (Francia)

Muchos hijos, un mono y un castillo - Gustavo Salmerón (Spagna)

La Nuit où j’ai nagé - Damien Manivel, Kohei Igarashi (Francia/Giappone)

No intenso agora - Joao Moreira Salles (Brasile)

Plaga - Koldo Almandoz (Spagna) (cortometraggio)

Plus Ultra - Samuel M. Delgado, Helena Girón (Spagna) (cortometraggio)

Saura(s) - Félix Viscarret (Spagna)

Soldado – Manuel Abramovich (Argentina)

Spell Reel - Filipa César (Germania/Portogallo/Francia)

Shame - Petar Krumov (Bulgaria) (cortometraggio)

Closeness - Kantemir Balagov (Russia)

Vergüenza - Juan Cavestany, Álvaro Fernández Armero (Spagna) (serie)

(Tradotto dallo spagnolo)