Kinders: la musica che tira fuori il meglio dai ragazzi

di Vladan Petkovic

28/08/2017 - L'ultimo documentario dei fratelli Riahi ha vinto il Premio speciale della giuria al Sarajevo Film Festival

Nati in Iran e di base a Vienna, i registi Arash e Arman T. Riahi trattano finzione, documentario e cortometraggi; insieme, da soli o con altri filmmaker. Probabilmente sono conosciuti soprattutto per documentari socialmente impegnati come Schwarzkopf (2011) e Everyday Rebellion (2013). Il loro ultimo film, Kinders ,coniuga questa dimensione con un aspetto formativo. Ha avuto la sua anteprima internazionale nella sezione documentari del Sarajevo Film Festival, dove ha vinto il Premio speciale della giuria (leggi la notizia).

((superar)) è un programma di formazione musicale istituito presso le scuole viennesi dalla Caritas Austria, dal Wiener Konzerthaus e dal Coro dei bambini di Vienna, con lo scopo di stimolare il potere creativo dei bambini attraverso la musica, in particolare in quelli socialmente disagiati. I fratelli Riahi seguono diversi ragazzi che hanno preso parte al progetto per un paio d'anni e ne mostrano i risultati.

La maggior parte dei bambini ripresi sono immigrati dell'Africa, del Medio Oriente e dei Balcani, ma il focus non è solo sulla parte più povera della popolazione. Alcuni dei bambini sono ben integrati, altri hanno nostalgia di casa, la maggior parte sono insicuri; e affinare il loro talento musicale con il supporto di professori stimolanti e insegnanti di musica rende sicuramente migliori le loro vite.

Lo ((superar)) non si svolge solo nelle scuole viennesi, perché i bambini partecipano anche a workshop a Istanbul o Srebrenica, dove incontrano e collaborano con i bambini del luogo. I filmmaker hanno quindi colto l'opportunità anche di conoscere la famiglia di un ragazzo bosniaco e registrare i suoi discorsi col fratello maggiore e con il padre, facendoci intravvedere quali sono i pensieri e le emozioni di chi va a vivere in un paese straniero, che non sente accogliente come quello da cui proviene, ma che offre all'intera famiglia molte possibilità in più: “Se fossimo rimasti in Bosnia, non avrei potuto comprarti la chitarra che ti ho regalato” dice il padre al ragazzo.

Durante alcune delle interviste ai ragazzi e in varie situazioni in cui li vediamo interagire tra loro, ci sono dei momenti molto toccanti, e a volte decisamente tristi, come quello in cui due ragazzine che hanno entrambe perso il padre si confortano l'un l'altra. D'altra parte, tuttavia, quando vediamo le prove di questi grandi gruppi di bambini o le loro discussioni con gli insegnanti, il film prende l'aspetto di un video promozionale per il progetto sicuramente di valore che è lo ((superar)).

Kinders è stato prodotto dalla Golden Girls Filmproduktion e, a livello internazionale, è gestito dalla filmdelights di Vienna.

(Tradotto dall'inglese)