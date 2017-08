Michaël Roskam e il suo Fidèle Matthias Schoenaerts in corsa agli Oscar

di Aurore Engelen

28/08/2017 - Per la seconda volta il regista fiammingo e il suo attore prediletto rappresenteranno il Belgio nella corsa agli Oscar, dopo essere arrivati tra i cinque finalisti nel 2011 con Bullhead

Secondo lungometraggio in Belgio, seconda preselezione per la corsa agli Oscar come Miglior Film in Lingua Straniera per Michaël Roskam e il suo attore prediletto, il richiestissimo Matthias Schoenaerts, con Le Fidèle . Già nel 2011, il regista fiammingo si era rivelato una vera sorpresa con il suo primo lungometraggio, Bullhead , presentato a Berlino, rappresentante ufficiale del Belgio agli Oscar. La troupe aveva anche avuto la rara opportunità di arrivare a Hollywood, dal momento che il film si era classificato tra i cinque finalisti – come un altro film fiammingo, Alabama Monroe - Una storia d’amore di Felix Van Groeningen.

Questo film noir ultra-contemporaneo mette in scena Matthias Schoenaerts (Bullhead, ma anche Un sapore di ruggine e ossa , Via dalla pazza folla , Suite francese ), e Adèle Exarchopoulos (Palma d’oro per La vita di Adele ), eroe romantico di una storia d’amore passionale ambientata in un contesto di grande delinquenza in Belgio.

Roskam ha scritto il film con Thomas Bidegain (lo sceneggiatore di Dheepan ­­- Una nuova vita , Un sapore di ruggine e ossa, Les Cowboys e A perdre la raison ) e Noé Debré (Dheepan - Una nuova vita). Per la fotografia Nicolas Karakatsanis, al montaggio Alain Dessauvage e musiche di Raf Keunen, lo stesso cast artistico di Bullhead.

Le Fidèle verrà presentato i primi di settembre in prima visione mondiale alla Mostra del cinema di Venezia, prima di essere proiettato in concorso a Toronto.

Si tratta inoltre della terza selezione per rappresentare il Belgio agli Oscar per Bart Van Langendonck (Savage Film), il produttore del film, scelto precedentemente per Bullhead, ma anche per Le Ardenne - Oltre i confini dell’amore di Robin Pront lo scorso anno.

Le Fidèle è co-prodotto da Stone Angels (Francia), Eyeworks (Fiandre), Frakas Productions (Vallonia), Kaap Holland Film BV e Submarine per i Paesi Bassi. Il film ha ottenuto numerosi finanziamenti in Belgio, con il sostegno della RTBF, di VAF, del CCA, di Screen Flanders, di screen.brussels e di Wallimage.

(Tradotto dal francese)