Blink vince il 15° Liburnia Film Festival

di Vladan Petkovic

28/08/2017 - Il filmmaker amatoriale Jakov Labrović ha vinto il Premio per il miglior documentario croato, un intimo ritratto del fratello schizofrenico

La 15a edizione del Liburnia Film Festival, dedicata ai documentari croati, si è svolta dal 21 al 25 agosto. L'anno scorso, il festival si è spostato dalla piccola città costiera di Ičići al noto centro turistico di Abbazia che, con il suo Summer Stage all'aperto, ha fatto crescere il festival in visibilità e presenze.

Il Premio per il miglior film è andato al cortometraggio di 19 minuti, Blink, di Jakov Labrović, il ritratto del fratello schizofrenico del regista, attraverso quattro diverse fasi di trattamento. Girato con una telecamera nascosta, in due ospedali psichiatrici croati (dove è impossibile ottenere il permesso per le riprese) e in un appartamento di Vienna, il film è un “viaggio cinematografico intimo e devastante attraverso diversi stati psicofisici”, ha constatato la giuria, composta, tra gli altri, dai registi croati Eva Kraljević e Igor Bezinović, dalla montatrice serba Jelena Maksimović, dal distributore sloveno Vasja Bibič e dal direttore del kosovaro Prizren DokuFest, Veton Nurkollari.

Una Mezione speciale e il Premio del pubblico sono andati a The Factory Is Ours! di Vedrana Pribačić, che racconta la storia degli operai di una piccola cittadina, riusciti a riappropriarsi della loro fabbrica, strappandola ai nuovi e corrotti proprietari. La fabbrica è poi diventata la prima compagnia croata ad essere gestita attraverso il sistema ESOP (employee stock ownership plan), in cui ogni dipendente possiede delle azioni ed è quindi partecipe degli affari della compagnia per cui lavora.

Goran Dević ha ricevuto il Premio al miglior regista per The Steel Mill Café,appena due settimane dopo aver vinto il Premio per il miglior film nella sezione Balkan Dox del DokuFest.

Ecco la lista completa dei vincitori:

Miglior film

Blink – Jakov Labrović

Menzione speciale

The Factory Is Ours! – Vedrana Pribačić

Miglior regista

Goran Dević – The Steel Mill Café

Miglior fotografia

Boris Poljak – They Just Come and Go



Miglior montaggio

Dario Bagarić – Kika

Miglior Sound Design

Tomislav Domes – Almost Nothing

Miglior film della regione

Nonna – Mario Pućić

Premio del pubblico

The Factory Is Ours! -Vedrana Pribačić

(Tradotto dall'inglese)