Dragomir Sholev invia Pig in post-produzione

di Stefan Dobroiu

29/08/2017 - Il film indipendente del regista bulgaro dovrebbe essere pronto per la prossima primavera

Il regista bulgaro Dragomir Sholev si sta attualmente occupando della post-produzione del suo secondo lungometraggio, Pig. Il progetto è stato presentato questo mese al CineLink Work in Progress di Sarajevo (leggi il report). Produzione indipendente, Pig è prodotto dalla Gorilla Film di Sholev, e coprodotto da Nu Boyana e Screening Emotions. La post-produzione si concluderà in primavera.

La sceneggiatura, scritta da Sholev insieme a Martin Iliev, è incentrata su Pig (Rumen Kochev), un tredicenne spesso bullizzato nella sua scuola. Il solitario e introverso teenager non reagisce mai agli insulti, ma un giorno, spinto al limite, istintivamente sferra un unico, probabilmente, fatale colpo. Convinto di aver ucciso un suo compagno, Pig si nasconde in un bosco vicino, andando incontro a una delle esperienze più sconvolgenti della sua vita.

Il progetto è ora in fase di montaggio, e Sholev necessita ancora di 50.000 euro dei 210.000 del budget necessario per concludere la post-produzione. Il film è stato girato in 20 giorni a Sofia senza alcun supporto del Bulgarian National Film Center.

Sholev racconta a Cineuropa che sia lui che il suo collega di scrittura, Iliev, hanno vissuto episodi di bullismo quando erano studenti. Dal momento che notizie di aggressioni in contesti scolastici sono sempre più frequenti, la questione merita di essere affrontata. “Non è la semplice storia di un ragazzino bullizzato; è anche una storia di come le aggressioni producono emarginazione”, dice Sholev. Il regista ritiene anche che la sua storia non sia necessariamente solo bulgara (nonostante gradirebbe che il film provocasse un dibattito sui crescenti livelli di violenza nelle scuole), ma riguarda un po' tutti. Raccontarla dal punto di vista del protagonista serve a creare empatia, ma anche a discutere di una “società dove le persone sono lontane, ciniche e inclini alla prepotenza le une verso le altre”.

L'uscita nazionale di Pig è attesa per la seconda metà del 2018.

(Tradotto dall'inglese)